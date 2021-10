Súd EÚ dal za pravdu poľskému sudcovi, ktorý bol preložený bez súhlasu

Brusel/Luxemburg 6. októbra (TASR) – Súdny dvor EÚ v stredajšom rozsudku opäť spochybnil bezúhonnosť poľského súdnictva, keď upozornil, že preloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd alebo iné oddelenie toho istého súdu môže byť v rozpore so zásadami neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov.



Súdny dvor EÚ vydal rozsudok týkajúci sa sporu poľského sudcu Waldemara Žureka, ktorý vystupuje kritický voči vládnym reformám v oblasti justície.



Sudca protestoval proti svojmu preloženiu do inej súdnej komory v rámci krajského súdu. Proti svojej „degradácii" z augusta 2018 sa odvolal, ale jeho sťažnosť zamietla jedna z komôr Najvyššieho súdu – Senát pre mimoriadne preskúmanie a veci verejné (CECPA) –, kde v tom čase ako samosudca pôsobil A.S., vymenovaný poľským prezidentom.



Žurek tvrdí, že to bolo v rozpore s pravidlami Najvyššieho súdu a podal návrh na vylúčenie všetkých sudcov Najvyššieho súdu, ktorí zasadali v mimoriadnom senáte. Podľa jeho stanoviska členovia tohto senátu neposkytovali vzhľadom na spôsob, akým boli vymenovaní, požadované záruky nezávislosti a nestrannosti.



Podľa Súdneho dvora EÚ preloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd alebo iné oddelenie toho istého súdu môže narušiť zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov. Takéto preloženie môže predstavovať prostriedok kontroly obsahu súdnych rozhodnutí, pretože môže mať vplyv nielen na rozsah úloh dotknutých sudcov a na vybavovanie im zverených vecí, ale môže mať aj významné dôsledky pre ich život a kariéru, a teda môže mať podobné účinky ako disciplinárna sankcia.



V tejto súvislosti Súdny dvor spresnil, že požiadavka nezávislosti sudcov vyžaduje, aby pravidlá uplatniteľné na preloženie sudcov bez ich súhlasu – rovnako ako pravidlá týkajúce sa disciplinárnych vecí – poskytovali potrebné záruky, aby sa zabránilo riziku ohrozenia tejto nezávislosti priamym alebo nepriamym vonkajším zásahom.



Podľa rozhodnutia luxemburskej súdnej inštancie je však na poľských súdoch, aby rozhodli, či bol samosudca A.S. z CECPA, voči ktorému sa ohradil sťažovateľ Žurek, skutočne vymenovaný v rozpore s platnými pravidlami.