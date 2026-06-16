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Súd EÚ: Francúzsko môže žiadať kontrolu veku na stránkach s pornom
Súd uviedol, že naďalej platí zásada EÚ o „krajine pôvodu“, čo znamená, že online služby sú vo všeobecnosti regulované členským štátom, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo.
Autor TASR
Paríž 16. júna (TASR) - Súdny dvor Európskej únie v utorok rozhodol, že Francúzsko môže od pornografických webových stránok so sídlom v iných krajinách Únie vyžadovať overovanie veku používateľov. Podporil tak snahy Paríža o ochranu maloletých pred online obsahom pre dospelých. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Súd uviedol, že aj keď francúzske pravidlá overovania veku obmedzujú voľný pohyb online služieb, tieto opatrenia môžu byť odôvodnené ochranou verejného poriadku vrátane ochrany maloletých.
Rozhodnutie súdu tiež stanovuje, že prevádzkovatelia pornografických webových stránok sa nemôžu odvolávať na výnimku zo zodpovednosti za obsah, ktorý uchovávajú alebo opätovne šíria, ak nad ním vykonávajú kontrolu.
Takéto opatrenia sa môžu vzťahovať aj na poskytovateľov so sídlom v iných členských štátoch EÚ. Francúzsko však musí najprv požiadať štát, v ktorom majú sídlo, o prijatie opatrení, a informovať o tom aj Európsku komisiu. Výnimkou sú naliehavé prípady.
České firmy WebGroup Czech Republic a NKL Associates napadli francúzske pravidlá, ktoré vyžadujú, aby vydavatelia pornografických webových stránok zabránili maloletým v prístupe na ich stránky.
Súd uviedol, že naďalej platí zásada EÚ o „krajine pôvodu“, čo znamená, že online služby sú vo všeobecnosti regulované členským štátom, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo.
Európska únia sama pripravuje dobrovoľnú aplikáciu na overovanie veku a krajiny po celom svete zavádzajú obmedzenia prístupu tínedžerov k internetu a sociálnym sieťam podobné tým v Austrálii. Británia v pondelok oznámila plány zakázať od budúceho roka prístup osobám mladším ako 16 rokov na hlavné platformy sociálnych sietí.
Súd uviedol, že aj keď francúzske pravidlá overovania veku obmedzujú voľný pohyb online služieb, tieto opatrenia môžu byť odôvodnené ochranou verejného poriadku vrátane ochrany maloletých.
Rozhodnutie súdu tiež stanovuje, že prevádzkovatelia pornografických webových stránok sa nemôžu odvolávať na výnimku zo zodpovednosti za obsah, ktorý uchovávajú alebo opätovne šíria, ak nad ním vykonávajú kontrolu.
Takéto opatrenia sa môžu vzťahovať aj na poskytovateľov so sídlom v iných členských štátoch EÚ. Francúzsko však musí najprv požiadať štát, v ktorom majú sídlo, o prijatie opatrení, a informovať o tom aj Európsku komisiu. Výnimkou sú naliehavé prípady.
České firmy WebGroup Czech Republic a NKL Associates napadli francúzske pravidlá, ktoré vyžadujú, aby vydavatelia pornografických webových stránok zabránili maloletým v prístupe na ich stránky.
Súd uviedol, že naďalej platí zásada EÚ o „krajine pôvodu“, čo znamená, že online služby sú vo všeobecnosti regulované členským štátom, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo.
Európska únia sama pripravuje dobrovoľnú aplikáciu na overovanie veku a krajiny po celom svete zavádzajú obmedzenia prístupu tínedžerov k internetu a sociálnym sieťam podobné tým v Austrálii. Británia v pondelok oznámila plány zakázať od budúceho roka prístup osobám mladším ako 16 rokov na hlavné platformy sociálnych sietí.