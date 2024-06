Súd EÚ odmietol žalobu sudcov proti schváleniu plánu obnovy Poľsku

Brusel/Luxemburg 4. júna (TASR) - Súdny dvor EÚ v utorok oznámil, že žaloby organizácií európskych sudcov proti rozhodnutiu Rady EÚ, ktorým sa schvaľuje plán obnovy a odolnosti Poľska, sa zamietajú ako neprípustné. Informuje o tom spravodajca TASR.



Súdny dvor pripomenul, že EÚ na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie ochorenia Covid-19 v rámci projektu EÚ budúcej generácie (NGEU) zriadila nástroj na obnovu a odolnosti (RRF). Na získanie peňazí v rámci tohto projektu musia členské štáty vypracovať národné plány reforiem a investícií. Po zhodnotení Európskou komisiou ich potom schvaľuje Rada EÚ (členské krajiny).



Rada EÚ v júni 2022 schválila hodnotenie plánu, ktorý predložilo Poľsko, pričom stanovila určité míľniky a ciele, ktoré musí dosiahnuť. Zahŕňa aj ciele v oblasti reformy poľského súdneho systému.



Konkrétnejšie by Poľsko malo prijať niekoľko opatrení na posilnenie nezávislosti a nestrannosti sudcov, umožniť preskúmanie rozhodnutí disciplinárnej komory Najvyššieho súdu a ukončiť konania o preskúmaní v stanovenej lehote.



Tri združenia a jedna nadácia zastupujúce európskych sudcov sa na Súdny dvor EÚ obrátili s podozrením, že predmetné míľniky nie sú v súlade s právom Únie a sú definované príliš pružne, čo by Poľsku umožnilo nedodržiavať judikatúru Súdneho dvora v oblasti právneho štátu a účinnej súdnej ochrany. Navrhli, aby Všeobecný súd, ako prvostupňový súd, zrušil predmetné rozhodnutie Rady EÚ.



Všeobecný súd zasadajúci v utorok vo svojom uznesení tieto žaloby zamietol ako neprípustné.



Podľa súdu žalujúce organizácie nie sú legitímne konať ani vo svojom mene, ani v mene sudcov, ktorých záujmy obhajujú. Súd skonštatoval, že žiadne právne ustanovenie týkajúce sa RRF im túto procesnú možnosť nepriznáva. Ani skutočnosť, že vystupujú ako pravidelní partneri inštitúcií EÚ v otázke nezávislosti súdnictva, nezakladá ich legitimitu v tomto spore.



Všeobecný súd poznamenal, že aj keď bola Rada EÚ pri prijímaní napadnutého rozhodnutia viazaná pravidlami Únie v oblasti právneho štátu, jej rozhodnutie sa priamo netýka poľských sudcov (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú dotknutí rozhodnutím disciplinárneho senátu) ani sudcov iných členských štátov alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).



Organizácie, ktoré sa obrátili na Všeobecný súd, sa preto nemôžu opierať o situáciu týchto sudcov na účely preukázania prípustnosti svojich žalôb.



Všeobecný súd konštatoval, že míľniky v pláne obnovy majú povahu rozpočtovej podmienenosti, keďže ich splnenie podmieňuje financovanie na základe mechanizmu RRF. Ich prijatie sa nesnažilo nahradiť pravidlá súvisiace s hodnotami právneho štátu alebo účinnej súdnej ochrany.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)