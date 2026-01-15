< sekcia Zahraničie
Súd EÚ: Online hráči sa môžu domáhať práv v krajinách svojho bydliska
Viedeň 15. januára (TASR) - Online hráči, ktorí sa chcú domáhať náhrady škody u prevádzkovateľov hazardu, tak môžu urobiť aj vo svojich domovských krajinách, a nie len v štátoch, z ktorých pochádzajú tieto spoločnosti. Vo štvrtok o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Prípad poslal na Súdny dvor v Luxemburgu Najvyšší súd v Rakúsku. Tridsaťsedemročný muž tam podal žalobu proti dvom manažérom maltskej spoločnosti poskytujúcej online hry Titanium Brace Marketing, aby dosiahol náhradu svojich strát.
Spoločnosť Titanium, ktorá je v súčasnosti v likvidácii, mala licenciu na hazardné hry na Malte, ale nie v Rakúsku. Tamojšie úrady preto tvrdili, že zmluva o hazardných hrách je neplatná.
Súdny dvor EÚ ale v tomto prípade rozhodol, že hráč sa môže odvolať na právo štátu, v ktorom má bydlisko. V tlačovej správe uviedol, že „škoda, ktorú hráč utrpel, sa považuje za vzniknutú v krajine, v ktorej má hráč bydlisko... a podľa všeobecného pravidla sa má v tomto prípade uplatniť rakúske právo“.
Rakúsky právnik Oliver Peschel zastupujúci žalujúceho muža povedal, že toto rozhodnutie Súdneho dvora EÚ umožní konať v stovkách žiadostí.
Zároveň dodal, že jeho klient žiada o odškodnenie za stratu približne 20.000 eur v online hazardných hrách.
