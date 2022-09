Súd EÚ: Pandémia nie je dôvod na rušenie presunov azylantov

Brusel/Luxemburg 22. septembra (TASR) - Ak členská krajina EÚ nemôže do šiestich mesiacov - z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 - deportovať žiadateľa o azyl do inej členskej krajiny, zodpovednosť za azylovú procedúru preberá krajina súčasného pobytu žiadateľa o právnu ochranu.



Rozhodol o tom vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie, informuje spravodajca TASR.



Súd so sídlom v Luxemburgu zároveň stanovil, že deportácie v rámci EÚ musia byť vykonané do šiestich mesiacov, a to aj v prípade platnosti cestovných obmedzení súvisiacich s pandémiou.



Podľa legislatívy EÚ je za spracovanie žiadosti o udelenie azylu zodpovedná tá krajina eurobloku, do ktorej žiadateľ o azyl vstúpil ako do prvej. Ak však osobu žiadajúcu o azyl nemožno poslať späť do krajiny prvého vstupu v období do šiestich mesiacov, prípad spojený s udeľovaním práva na azyl musí prevziať krajina, v ktorej sa takáto osoba zdržiava, rozhodol súd.



Podľa agentúry DPA štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ súvisí s prípadmi v Nemecku z obdobia vypuknutia pandémia koronavírusu, keď mali byť traja žiadatelia o azyl prevezení späť do Talianska, kde pôvodne vstúpili na územie EÚ.



Nemecké orgány tvrdili, že nenesú zodpovednosť za tieto prípady, keďže požadované šesťmesačné obdobie na presun azylantov nebolo možné dodržať v dôsledku karanténnych opatrení a všeobecného pozastavenia deportácií medzi Nemeckom a Talianskom počas pandémie.



DPA upozornila, že v júni 2020 nemecké úrady oznámili viac ako 20.000 žiadateľom o azyl, že Nemecko kvôli pandémii prerušilo plynutie lehoty na ich presuny do krajín prvého vstupu. To viedlo k viac ako 9000 sťažnostiam zo strany utečencov z tretích krajín žiadajúcich o azyl v EÚ.