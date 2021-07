Súd EÚ potvrdil odobratie poslaneckej imunity katalánskym politikom

Na archívnej snímke Carles Puigdemont (uprostred) a Toni Comín (vpravo) a Clara Ponsatíová (vľavo) v Bruseli 9. marca 2021. Foto: TASR/AP

Luxemburg 30. júla (TASR) - Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu potvrdil v piatok rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým zbavil poslaneckej imunity bývalého katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta a ďalších dvoch separatistických politikov autonómneho regiónu na severe Španielska.Ako uviedla agentúra AFP, týmto rozhodnutím bol zrušený súdny verdikt z júna, na základe ktorého separatistickí politici predbežne získali právnu ochranu poskytovanú poslancom parlamentu.Po Puigdemontovi a bývalých katalánskych ministroch - Tonimu Comínovi a Clare Ponsatíovej - je v Španielsku vyhlásené pátranie pre obvinenia z podnecovania k vzbure, ktoré súvisia s pokusom Katalánska vyhlásiť nezávislosť prostredníctvom referenda usporiadaného v roku 2017. To sa konalo napriek tomu, že súd v Madride rozhodol, že ide o protiústavný krok.V marci tohto roka zbavil Európsky parlament hlasovaním trojicu katalánskych europoslancov imunity. Puigdemont, Comín a Ponsatíová sa však proti tomu odvolali tvrdiac, že im hrozí väzenie, čo im znemožní vykonávať mandát zvolených európskych zákonodarcov.Súd svojím rozhodnutím z piatku odmietol argumentáciu, že Puigdemontovi, ktorý sa po úteku zo Španielska v roku 2017 usadil v Belgicku, a jeho druhom hrozí bezprostredné zatknutie.uviedol súd vo svojom stanovisku.Uvádza sa v ňom tiež, traja zákonodarcovia - zvolení do Európskeho parlamentu vo voľbách v roku 2019 - by mohli opäť vzniesť svoju požiadavku na obnovenie poslaneckej imunity, ak by sa ich úrady pokúsili zatknúť a bolo by "", že budú vydaní do Španielska.Agentúra AFP pripomenula, že Madrid v júni udelil milosť deviatim katalánskym separatistom, ktorí si odpykávali väzenské tresty za prípravu nezákonného referenda o nezávislosti v roku 2017.Medzi prepustenými odsúdenými bol podpredseda katalánskej vlády z obdobia referenda Oriol Junqueras, ktorý dostal trest 13 rokov väzenia, a niekdajší katalánsky minister zahraničných vecí Raül Romeva, ktorému súd vymeral 12-ročný trest.