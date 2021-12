Súd EÚ požiadal Bulharsko, aby vydalo pas dieťaťu lesbického páru

Sofia 14. decembra (TASR) - Súdny dvor EÚ v utorok rozhodol, že Bulharsko musí vydať doklad totožnosti alebo pas dieťaťu bez štátnej príslušnosti, ktorého rodičmi je pár rovnakého pohlavia z Bulharska a Gibraltáru.



Prípad sa týka dievčatka narodeného v roku 2019 v Španielsku, kde mu vydali rodný list, na ktorom sú ako rodičia uvedené jeho dve matky. Dieťa však nemohlo dostať španielske občianstvo, pretože ani jedna zo žien nie je Španielka, uviedla agentúra AFP.



Matka pôvodom z Gibraltáru tiež nemohla "preniesť" svoje britské občianstvo na dieťa, keďže sa nenarodila v Británii, ani na Gibraltári.



Ako jediná možnosť, ktorá by dieťaťu umožnila cestovať a zaistila mu právo voľného pohybu po EÚ, sa javilo bulharské občianstvo. Bulharsko však nepovoľuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia a neuznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí, preto úrady túto žiadosť zamietli.



Bulharské úrady trvajú na tom, že na vydanie bulharského občianskeho preukazu alebo pasu potrebuje dieťa bulharský rodný list, v ktorom však nemôžu byť ako rodičia uvedené osoby rovnakého pohlavia a mala by v ňom byť len jeho biologická matka.



Ženy odmietli prezradiť, ktorá z nich dievčatko porodila.



Bulharská matka sa obrátila na správny súd v Sofii, ktorý začiatkom tohto roka rozhodol, že o vyjadrenie požiada Európsky súdny dvor. Ten vo svojom rozhodnutí z utorka deklaroval, že "členský štát, ktorého je dieťa štátnym príslušníkom, je povinný vydať tomuto dieťaťu občiansky preukaz alebo cestovný pas bez toho, aby jeho vnútroštátne orgány predtým vyžadovali vyhotovenie rodného listu".



Sofijský súd teraz bude musieť vydať vlastné rozhodnutie, ktoré bude v súlade so stanoviskom Súdneho dvora EÚ. Kým tak neurobí, dieťa nemôže opustiť Španielsko.



Obe matky a organizácia pre práva komunity LGBTQ - Dejstvije -, ktorej právnici ich na súde zastupovali pro bono, v utorok privítali súdne rozhodnutie ako "obrovský krok pre všetky rodiny LGBTQ v Bulharsku a Európe". Vyjadrili tiež nádej, že toto súdne rozhodnutie pomôže tisíckam rodičov rovnakého pohlavia, ktorých deti sú kvôli rozdielom v legislatíve medzi členskými štátmi EÚ ohrozené právnou neistotou vo veci svojho občianstva.



Právnička páru avizovala, že v boji za práva tejto rodiny bude pokračovať - chce dosiahnuť, aby sa toto dieťa mohlo stať zákonným dedičom oboch žien.