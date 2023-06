Súd EÚ rozhodol, že poľská reforma súdnictva porušuje únijné právo

Brusel/Luxemburg 5. júna (TASR) - Súdny dvor EÚ v pondelok vydal rozhodnutie, podľa ktorého poľská reforma súdnictva z roku 2019 porušuje spoločnú legislatívu EÚ. Súdny spor viedla Európska komisia (EK) proti Poľsku v prípade nezávislosti a súkromného života sudcov. Informuje o tom spravodajca TASR..



Poľsko 20. decembra 2019 zákonom zmenilo vnútroštátne právne predpisy o organizácii všeobecných súdov, správnych súdov a Najvyššieho súdu. EK preto v žalobe navrhovala, aby Súdny dvor EÚ rozhodol, že novela poľského zákona porušuje viaceré ustanovenia spoločnej európskej legislatívy.



Pondelňajší rozsudok potvrdil, že kontrola dodržiavania hodnôt a zásad, akými sú právny štát, účinná súdna ochrana a nezávislosť súdnictva, zo strany členského štátu patrí plne do jeho právomoci. Členské štáty sú však pri výkone tejto právomoci povinné dodržiavať právo EÚ, aby nedošlo k znižovaniu úrovne právnej úpravy v oblasti organizácie súdnictva a nebudú ohrozovať nezávislosť sudcov.



Súdny dvor EÚ zopakoval svoje predošlé posúdenie z júla 2021, podľa ktorého disciplinárny senát Najvyššieho súdu nespĺňa požiadavku nezávislosti a nestrannosti.



EK tvrdila, že novela poľského zákona zveruje disciplinárnemu senátu, ktorého nezávislosť a nestrannosť nie sú zaručené, právomoc rozhodovať vo veciach s priamym vplyvom na postavenie a výkon funkcie sudcov. Táto právna úprava preto zasahuje do nezávislosti sudcov.



EK tiež tvrdila, že novela zákona sudcom ukladá povinnosť poskytovať informácie o svojich aktivitách v združeniach alebo organizáciách a tieto informácie sa zverejňujú, čím dochádza k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov.



V priebehu konania bola Poľsku uložená povinnosť platiť EK penále milión eur denne. Súd to považoval za nevyhnutné, aby Varšava zaistila účinnosť predbežných opatrení z júla 2021 a neuplatňovali sa ustanovenia novely zákona napadnuté EK. Penále sa 21. apríla 2023 znížili na 500.000 eur denne.



Uznesenia o penále prestávajú platiť po vyhlásení rozsudku, Poľsko však musí zaplatiť penále splatné za uplynulé obdobie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)