Súd EÚ: Zákaz poskytovať právne poradenské služby ruskej vláde platí

Brusel/Luxemburg 2. októbra (TASR) - V rámci sankcií Európskej únie zavedených proti Rusku v reakcii na vojnu na Ukrajine je platný zákaz poskytovať právne poradenské služby ruskej vláde a subjektom usadeným v Rusku, skonštatoval v stredu Všeobecný súd EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Súd opätovne potvrdil význam základného práva každej osoby poradiť sa s advokátom, pokiaľ ide o vedenie súdneho konania, predchádzanie takémuto konaniu alebo jeho predvídanie, a rozhodol, že sporným zákazom sa toto právo nespochybňuje.



V roku 2022 Rada EÚ v reakcii na zintenzívnenie ruskej agresie voči Ukrajine prijala súbor reštriktívnych opatrení, ktorých cieľom je vyvinúť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu. Medzi prijaté sankcie patrí aj zákaz poskytovania právnych poradenských služieb.



S výhradou určitých výnimiek a oslobodení sa akejkoľvek osobe spôsobilej poskytovať právne poradenské služby (osobitne s výkonom činnosti na území Únie) zakazuje, aby ich poskytovala ruskej vláde a právnickým osobám, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku.



Návrh na zrušenie uvedeného zákazu podali na Všeobecný súd EÚ belgické advokátske komory, belgickí advokáti, Parížska advokátska komora, ako aj združenie Avocats Ensemble (ACE).



Právnici tvrdia, že ide o neodôvodnený zákaz, ktorý porušuje základné práva zaručujúce prístup k právnemu poradenstvu advokáta, profesijné tajomstvo advokáta, povinnosť nezávislosti advokátov, hodnoty právneho štátu, ako aj zásady proporcionality a právnej istoty.



Všeobecný súd všetky tri žaloby zamietol. Pripomenul, že každý má právo na účinnú súdnu ochranu, ktoré je uznané Chartou základných práv EÚ a ktorá zahŕňa právo na poradenstvo advokáta a zastupovanie advokátom v kontexte aktuálneho alebo pravdepodobného sporového konania. Rozhodol, že toto právo nie je zavedením sankcií spochybnené.



V tejto súvislosti súd spresnil, že všeobecný zákaz poskytovať právne poradenské služby ruskej vláde a právnickým osobám, subjektom a orgánom v Rusku sa netýka právnych poradenských služieb poskytovaných v súvislosti so súdnymi, správnymi alebo rozhodcovskými konaniami. Zákaz sa vzťahuje len na právne poradenstvo, ktoré nemá súvislosť so súdnym konaním.



Všeobecný súd dodal, že právne poradenstvo poskytované osobitne fyzickým osobám nespadá do pôsobnosti zákazov sankčného režimu.



Podľa súdu sú však členské štáty EÚ pri vymedzovaní náležitostí konaní o priznaní oslobodenia od zákazu povinné dbať na dodržiavanie Charty základných práv.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)