Súd EÚ zamietol námietku siete TikTok proti novým digitálnym pravidlám

Luxemburg 17. júla (TASR) - Všeobecný súd Európskej únie v stredu zamietol odvolanie platformy TikTok proti európskemu zákonu o digitálnych trhoch (DMA). Cieľom DMA, ktorý nadobudol účinnosť v marci, je ohraničiť vplyv veľkých technologických spoločností. O rozhodnutí informovala agentúra AFP, píše TASR.



Rozhodnutie súdu označuje majiteľa TikToku, čínsku spoločnosť ByteDance, spolu so spoločnosťami Alphabet, Amazon, Apple, Meta a Microsoft za tzv. strážcov prístupu (gatekeepers), na ktorých sa vzťahujú nariadenia DMA. Cieľom týchto nariadení je vytvoriť spravodlivejší digitálny trh.



Súd rozhodol, že TikTok spĺňa kritériá na to, aby bol klasifikovaný ako strážca prístupu. DMA sa vzťahuje na spoločnosti s viac ako 45 miliónmi mesačných aktívnych používateľov v EÚ a celosvetovým obratom najmenej 7,5 miliardy eur.



Zástupcovia platformy argumentovali, že je len vyzývateľom etablovaných technologických gigantov, ale súd skonštatoval, že TikTok už je dominantným hráčom. Tým sa stal najmä vďaka vysokej miere interakcie mladých používateľov, ktorí na TikToku trávia viac času ako na iných sociálnych sieťach, uviedol súd.



Je to už druhýkrát, čo TikTok neuspel v právnom spore týkajúcom sa DMA. Proti rozhodnutiu sa môže odvolať do dvoch mesiacov a desiatich dní.



Ak technologická spoločnosť poruší zákon, EÚ jej podľa DMA môže uložiť pokutu až do výšky desať percent jej celkového celosvetového obratu. V prípade opakovaného porušenia sa pokuta môže zvýšiť až na 20 percent a za najzávažnejších okolností môže EÚ nariadiť likvidáciu spoločnosti.



Prevádzkovateľ TikToku ByteDance v tejto situácii ale nie je jediný – zákon na súde napadla aj spoločnosť Apple. Veľké technologické spoločnosti vyjadrili obavy, že DMA by mohla potlačiť inovácie a poškodiť bezpečnosť používateľov.