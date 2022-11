Žalobu Rakúska proti investičnej pomoci Maďarska pre Paks II zamietli

Brusel/Luxemburg 30. novembra (TASR) - Všeobecný súd EÚ v stredu zamietol žalobu podanú Rakúskom, ktoré napadlo investičnú pomoc maďarskej vlády pre výstavbu nových reaktorov v jadrovej elektrárni Paks, čo bolo schválené aj Európskou komisiou (EK). Informuje o tom spravodajca TASR.



Eurokomisia v marci 2017 schválila investičnú pomoc oznámenú Maďarskom v prospech štátneho podniku MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Company Limited by Shares (Paks II), týkajúcu sa prevádzkovania dvoch jadrových reaktorov v Paksi, nachádzajúcich sa vo výstavbe. Tieto reaktory by mali postupne nahradiť štyri jadrové reaktory, ktoré už sú v tejto elektrárni v prevádzke.



Investičná pomoc, ktorá spočíva v tom, že spoločnosti Paks II sa bezodplatne poskytnú nové jadrové reaktory na účely ich prevádzkovania, je z veľkej časti financovaná úverom vo forme obnoviteľnej úverovej linky vo výške desať miliárd eur. Tento úver Maďarsku poskytlo Rusko v rámci medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie. V súlade s touto dohodou zverili výstavbu nových reaktorov priamym zadaním spoločnosti Nižnyj Novgorod Engineering Company Atomenergoprojekt (JSC NIAEP).



Komisia investičnú pomoc, spornú z pohľadu Rakúska, vyhlásila za zlučiteľnú s vnútorným trhom EÚ za určitých podmienok. Rakúsko následne podalo žalobu o neplatnosť rozhodnutia EK týkajúceho sa investičnej pomoci.



Všeobecný súd vysvetlil, že hospodárska činnosť podporovaná maďarskou investičnou pomocou je zlučiteľná s právom Únie. Aj to, že rozhodnutie Budapešti o zadaní priamej zákazky na výstavbu dvoch nových reaktorov, ktoré predchádzalo spornému opatreniu pomoci, nepredstavuje podmienku neoddeliteľne spojenú s predmetom investičnej pomoci a nebolo v rozpore s právom Únie v oblasti verejného obstarávania.



V druhom rade súd zamietol žalobné dôvody založené na existencii neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže a nerovnosti zaobchádzania, ktoré mali viesť k vylúčeniu výrobcov obnoviteľnej energie z liberalizovaného vnútorného trhu s elektrickou energiou. Súd pripomenul, že členské štáty si môžu voľne určiť zloženie svojho energetického mixu a že EK nemôže vyžadovať pridelenie štátnych finančných prostriedkov na financovanie alternatívnych zdrojov energie.



Do tretice Všeobecný súd EÚ – po zamietnutí žalobného dôvodu založeného na posilnení alebo vytvorení dominantného postavenia na trhu – rovnako zamietol žalobný dôvod založený na nebezpečenstve pre likviditu maďarského veľkoobchodného trhu s elektrickou energiou.











