< sekcia Zahraničie
Súd: Eurokomisia pochybila pri neplnení záväzku ukončiť klietkový chov
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Luxemburg 25. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) pochybila, keď nenaplnila svoj záväzok predložiť návrh na zákaz klietkového chovu väčšiny hospodárskych zvierat a nepredložila ani aktualizovaný časový harmonogram prijatia príslušnej legislatívy. Rozhodol o tom v stredu Všeobecný súd Európskej únie v Luxemburgu. Komisia sa k predloženiu legislatívy zaviazala v roku 2023 v reakcii na úspešnú európsku občiansku iniciatívu Koniec doby klietkovej (End the Cage Age), informuje TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.