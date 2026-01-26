< sekcia Zahraničie
Súd: Filipínskeho exprezidenta Duterteho sudcovia vypočujú vo februári
Prokurátori ICC obvinili exprezidenta z troch trestných činov proti ľudskosti, pričom tvrdia, že sa podieľal najmenej na 76 vraždách v rámci svojej „vojny proti drogám“.
Autor TASR
Haag 26. januára (TASR) - Bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho budúci mesiac vypočujú pred Medzinárodným trestným súdom (ICC) v Haagu. V pondelok o tom rozhodli sudcovia, ktorí zamietli argumenty, podľa ktorých 80-ročný exprezident nie je schopný sa na vypočutí zúčastniť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Duterte bude od 23. februára na súde vypočúvaný ohľadne „potvrdenia obvinení“. Sudcovia na základe toho rozhodnú, či sú obvinenia prokuratúry dostatočne závažné na to, aby pokračovali na súdnom procese.
„S ohľadom na príslušné právne zásady, lekárske posúdenie nezávislých expertov... a všetky relevantné okolnosti prípadu, komora dospela k záveru, že pán Duterte je schopný efektívne uplatňovať svoje procesné práva,“ uviedol súd. ICC doplnil, že je „preto spôsobilý zúčastniť sa na predprocesných konaniach“.
Prokurátori ICC obvinili exprezidenta z troch trestných činov proti ľudskosti, pričom tvrdia, že sa podieľal najmenej na 76 vraždách v rámci svojej „vojny proti drogám“.
Prvé obvinenie sa týka jeho údajnej účasti ako spolupáchateľa na 19 vraždách spáchaných medzi rokmi 2013 až 2016, keď bol Duterte starostom mesta Davao. Druhé obvinenie sa vzťahuje na 14 vrážd takzvaných „vysoko hodnotných cieľov“ v rokoch 2016 a 2017, keď bol prezidentom. Tretie obvinenie sa týka 43 vrážd spáchaných počas „čistiacich operácií“ proti údajne nižšie postaveným užívateľom alebo predajcom drog. Prokuratúra tvrdí, že tieto vraždy sa odohrali po celých Filipínach v rokoch 2016 až 2018.
Vlani v októbri súd zamietol žiadosť obhajoby o predčasné prepustenie s odôvodnením, že v prípade Duterteho existuje riziko úteku a že na slobode by mohol ovplyvňovať svedkov.
Duterteho zatkli vo filipínskej metropole Manila 11. marca 2025 a ešte v tú istú noc ho previezli do Holandska. Odvtedy je zadržiavaný v cele ICC vo väznici Scheveningen. Na svojom úvodnom vypočutí sa zúčastnil len prostredníctvom videohovoru, pričom pôsobil zmätene, vyčerpane a sotva rozprával.
