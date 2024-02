Súd: Fotografie paraglajdistov na proteste neboli symbol slobody

Londýn 13. februára (TASR) - Tri ženy, ktoré na propalestínskom pochode v Londýne demonštrovali s fotografiami paraglajdistov, ktorí 7. októbra zaútočili na Izrael, súd v pondelok podmienečne odsúdil za teroristický trestný čin. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry AFP.



Heba Alhayeková (29) a Pauline Ankundová (26) mali fotografie paraglajdistov na chrbáte, Noimutu Olayinka Taiwová (27) na držadle transparentu. Komandá hnutia Hamas aj pomocou paraglajdov preleteli z Pásma Gazy do Izraela, kde zavraždili viac ako 1000 ľudí. Všetky tri ženy boli obvinené na základe zákona o terorizme.



Propalestínsky pochod v Londýne sa konal 14. októbra, sedem dní po útoku Hamasu.



Tan Ikram, okresný sudca na súde v londýnskej štvrti Westminster v utorok povedal: "Žiadna rozumná osoba by neoznačila takúto fotografiu iba za symbol slobody." Dodal, že "nie sú žiadne dôkazy, že by niektorá z obžalovaných bola podporovateľkou Hamasu alebo by sa snažila preukázať mu podporu". Preto sa obžalované "rozhodol nepotrestať" väzením, ale boli odsúdené podmienečne na 12 mesiacov.



"Prekročili ste hranicu, ale je férové povedať, že emócie v tejto veci sa veľmi vyostrili," uzavrel sudca.