Súd JAR: Exprezident Zuma nebude kandidovať v parlamentných voľbách

Johannesburg 20. mája (TASR) - Najvyšší súd v Juhoafrickej republike (JAR) v pondelok rozhodol, že bývalý prezident Jacob Zuma je nespôsobilý kandidovať v parlamentných voľbách 29. mája. Diskvalifikuje ho trest odňatia slobody za pohŕdanie súdom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Najvyšší súd podporil rozhodnutie volebnej komisie a rozhodol, že ústava zakazuje kandidatúru človeka odsúdeného na viac ako 12-mesačný trest. Zuma bol odsúdený v roku 2021 na 15 mesiacov, pretože odmietol vypovedať v rámci vyšetrovaní korupcie počas jeho prezidentského mandátu.



Očakáva sa, že rozhodnutie súdu pobúri Zumových stúpencov a vyvolá násilné nepokoje pred voľbami.



Zuma opustil prezidentský úrad v roku 2018 a z 15-mesačného trestu si za mrežami odsedel menej ako tri mesiace. Súd rozhodol, že to je irelevantné, keďže ústava sa vzťahuje na uložený trest, a nie na odpykaný.



V JAR volia prezidenta zvolení poslanci zo svojich radov. Ak sa Zuma nedostane do parlamentu, nemôže sa stať prezidentom, hoci jeho novovzniknutá strana uMkhonto weSizwe (MK) by mohla získať dostatočný počet kresiel a navrhnúť ho.



Volebná komisia v reakcii na rozsudok uviedla, že nové hlasovacie lístky sa deväť dní pred voľbami nebudú znovu tlačiť. Zumova fotografia preto bude na nich vedľa názvu jeho strany.



Zuma bol prezidentom v rokoch 2009 až 2018 a toto obdobie sa pre mnohých obyvateľov JAR stalo synonymom korupcie. Po odchode z funkcie viedol niekoľko súdnych sporov.



Africký národný kongres (ANC) vedený jeho nástupcom Cyrilom Ramaphosom doteraz vyhral všetky voľby od ukončenia apartheidu, ale podľa predvolebných prieskumov pravdepodobne stratí absolútnu väčšinu v parlamente.