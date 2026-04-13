Súd: Koncern Lafarge je vinný z financovania terorizmu v Sýrii
Ako žalobcovia v procese figurujú 180 bývalí sýrski zamestnanci cementárne.
Autor TASR
Paríž 13. apríla (TASR) - Francúzsky cementársky koncern Lafarge je vinný z financovania džihádistov vrátane teroristov z Islamského štátu (IS) v Sýrii. V pondelok o tom rozhodol parížsky súd, ktorý bývalému riaditeľovi spoločnosti udelil trest odňatia slobody na šesť rokov a firme nariadil zaplatiť pokutu vo výške 1,125 milióna eur. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
Lafarge podľa súdu džihádistickým skupinám platil za to, aby počas občianskej vojny v Sýrii mohol do roku 2014 udržať v prevádzke tamojšiu cementáreň. Táto továreň sa nachádzala v meste Džálábíja na severe krajiny. Kým iné nadnárodné spoločnosti sa zo Sýrie stiahli v roku 2012, Lafarge evakuoval len svojich zahraničných zamestnancov a miestnych ponechal vo výrobe až do septembra 2014, keď aj túto továreň ovládol IS. Jej výstavbu firma dokončila v roku 2010, tesne pred vypuknutím občianskej vojny v krajine.
Ako žalobcovia v procese figurujú 180 bývalí sýrski zamestnanci cementárne. Jeden z nich vypovedal, že džihádisti v okolí závodu unášali a zatýkali jeho pracovníkov. Lafarge podľa neho uzatváral dohody s ozbrojenými skupinami, dokonca dodával cement do miest, kde IS staval opevnenia, a výmenou za to získaval ropu z území pod kontrolou teroristov. Celkovo mala firma džihádistom zaplatiť takmer 5,6 milióna eur, aby udržala svoju továreň v prevádzke.
„Tento spôsob financovania teroristických organizácií, a predovšetkým IS, bol kľúčový pre to, aby teroristická organizácia získala kontrolu nad sýrskymi prírodnými zdrojmi, čo jej umožnilo financovať teroristické činy v regióne aj tie, ktoré boli plánované v zahraničí, najmä v Európe,“ uviedla predsedajúca sudkyňa Isabelle Prevostová-Desprezová. Spoločnosť nadviazala „skutočné obchodné partnerstvo s IS“, zhodnotila sudkyňa.
Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Bruno Lafont bol odsúdený na bezodkladný trest šesť rokov väzenia za financovanie terorizmu, zatiaľ čo jeho bývalý zástupca Christian Herrault dostal päťročný trest. Spolu s nimi odsúdili šesť ďalších osôb.
Lafont aj Herrault obvinenia na súde popierali. Bývalý riaditeľ uviedol, že o platbách pre džihádistov nič nevedel a Herrault zdôraznil, že cementáreň ponechali v prevádzke kvôli miestnym zamestnancom. „Mohli sme sa o to nezaujímať a odísť, ale čo by sa stalo so zamestnancami továrne?“ povedal.
Spoločnosť Lafarge v roku 2015 prevzala švajčiarska firma Holcim, ktorá uviedla, že nevedela nič o financovaní teroristov v Sýrii.
Vyšetrovanie tohto prípadu sa vo Francúzsku začalo v roku 2017 po niekoľkých medializovaných správach a dvoch žalobách z roku 2016 – jedna bola zo strany ministerstva financií pre údajné porušenie ekonomických sankcií a druhá zo strany mimovládnych organizácií a 11 bývalých zamestnancov Lafarge Cement Syria (LCS) pre údajné „financovanie terorizmu“.
