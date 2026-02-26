< sekcia Zahraničie
Súd: Kontrarozviedka nesmie označovať AfD za extrémistickú organizáciu
Rozhodnutie spolkového úradu označiť AfD v máji 2025 za preukázateľne pravicovo extrémistickú organizáciu vyvolalo v Nemecku silné reakcie.
Autor TASR
Berlín 26. februára (TASR) - Nemecká kontrarozviedka nateraz nesmie označovať politickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) za preukázateľne pravicovo extrémistickú organizáciu, rozhodol vo štvrtok správny súd v Kolíne nad Rýnom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Strana označenie Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV), ktorým by kontrarozviedka napríklad získala širšie právomoci pri jej monitorovaní, napadla na súde v máji 2025. Vzhľadom na rozhodnutie správneho súdu nemôže BfV až do vydania konečného rozhodnutia označovať AfD za extrémistickú.
„Po preskúmaní v rámci skráteného konania nie je v súčasnosti možné preukázať, že u žiadateľa ako celku (strana AfD, pozn. TASR) dominujú vyššie uvedené pozície,“ objasnil súd.
Rozhodnutie spolkového úradu označiť AfD v máji 2025 za preukázateľne pravicovo extrémistickú organizáciu vyvolalo v Nemecku silné reakcie. V spoločnosti sa začali objavovať výzvy na úplné zakázanie strany, ako aj tvrdenie, že takéto označenie je útokom na nemeckú demokraciu.
Spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová označila štvrtkové rozhodnutie súdu za víťazstvo pre demokraciu. „Veľké víťazstvo nielen pre AfD, ale taktiež pre demokraciu a právny štát,“ napísala na sociálnej sieti X s tým, že rozhodnutie „hodilo poleno pod nohy fanatikom“, ktorí sa snažia stranu zakázať.
K označeniu sa svojho času vyjadrila aj administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio minulý rok vyzval nemeckú úrady, aby označenie AfD za pravicovo extrémistickú stiahli.
