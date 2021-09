Súd kritizuje vládu ČR za neuznávanie hladiny protilátok na COVID-19

Praha 3. septembra (TASR) – Český Najvyšší správny súd sa opäť priklonil sa stranu ľudí, ktorí sa chcú preukazovať potvrdením o prítomnosti protilátok voči koronavírusu SARS-CoV-2 v tele. České ministerstvo zdravotníctva totiž podľa súdu nedokázalo vysvetliť, prečo oproti nim zvýhodňuje ľudí, ktorí majú potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19. Informoval o tom v piatok spravodajský server Seznam Zprávy.



Podľa štvrtkového rozsudku ministerstvo na jednej strane automaticky predpokladá, že ľudia po covide sú voči nákaze dostatočne chránení, aj keď sa im nemerajú protilátky. Keď sa však človek preukáže vysokými protilátkami, tak to štát nepovažuje za dostatočné, dodáva súd.



Súd už v minulosti diskrimináciu ľudí s protilátkami ministerstvu vyčítal, pripomína Seznam Zprávy. Tento najnovší verdikt však znamená, že ministerstvo neuspelo ani s novou argumentáciou, prečo protilátky neuznávať.



Tento raz súd posudzoval ustanovenie z júna, ktoré platilo do konca júla. Išlo o časť mimoriadneho opatrenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva povoľovalo vstup do verejných priestorov a na hromadné akcie iba ľuďom s testom, dokončeným očkovaním alebo s potvrdením o prekonaní ochorenia.



Právnici z ministerstva zdravotníctva sa snažili presvedčiť súd tým, že podľa vedcov majú ľudia po prekonaní covidu dostatočnú imunitu 180 dní po prvom pozitívnom teste. U ľudí, ktorí sa preukážu nameranými protilátkami - avšak nevedia, kedy boli nakazení vírusom -, sa podľa ministerstva nedá určiť okamih, odkedy sú proti ďalšej infekcii chránení. Nepanuje tiež zhoda o tom, aká hladina protilátok je dostačujúca.



Podľa súdu si však ministerstvo protirečí, keďže pôvodne tvrdilo, že základným kritériom má byť predpoklad dostatočnej hladiny protilátok.



Ministerstvo podľa súdu nedokázalo zdôvodniť, prečo osoby s nameranými protilátkami nemajú mať porovnateľné postavenie ako tí, ktorí majú potvrdenie o prekonanom covide.



K uznávaniu prítomnosti protilátok na preukázanie bezinfekčnosti sa v poslednom čase priklonil premiér Andrej Babiš, ako aj parlamentná opozícia. Ministerstvo zdravotníctva chce na jeseň zapojiť tisíce dobrovoľníkov do celoštátnej štúdie, ktorá sa má zamerať práve na protilátky a bunkovú imunitu, uviedol portál Seznam Zprávy.