Súd na Kryme rozhodol, že spev piesne Červená kalina je trestný čin

Moskva 4. októbra (TASR) - Dve obyvateľky Ruskom anektovaného Krymského polostrova boli tamojším súdom uznané za vinné z diskreditácie ruskej armády a verejného propagovania nacistických symbolov tým, že vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach spievali známu ukrajinskú pieseň Červená kalina (Červona kalyna). V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Oľga Valejevová, ktorá vyhrala súťaž krásy Missis Krym 2022, a jej nemenovaná priateľka spievali túto pieseň na balkóne a pritom sa nahrávali. Video bolo zverejnené na platforme Instagram v sekcii stories, kde sa príspevky po 24 hodinách automaticky vymazávajú.



Príslušný súd na Kryme dospel k záveru, že mladé ženy sa dopustili diskreditácie ruskej armády a propagovali nacistické symboly. Valejevová za to dostala pokutu 40.000 rubľov (680 eur), jej priateľka musí ísť na desať dní do väzenia. V prípade Valejevovej súd pri rozhodovaní o treste zohľadnil, že sa stará o dve maloleté deti.



Rusko, ktorého armáda 24. februára podnikla inváziu na územie Ukrajiny s cieľom "demilitarizácie a denacifikácie", tvrdí, že ukrajinské národné symboly sú extrémistické a často pripomínajú i nacistické. Aj na základe toho proruské vedenie Krymu v polovici septembra oznámilo zámer zakázať proukrajinské slogany a spievanie piesní "s kritickým obsahom voči Rusku".



Šéf proruskej krymskej administratívy Sergej Axionov vtedy varoval, že úrady vyvodia zodpovednosť voči každému, kto sa na takýchto aktoch podieľa alebo ich organizuje. Takéto správanie je "zradou vlastnej krajiny" a tí, ktorí podporujú Ukrajinu, by mali z Krymu odísť, napísal Axionov na sociálnej sieti Telegram.



Valejevová tvrdí, že nepoznala kontext piesne Červená kalina. Uviedla, že ako Ukrajinka narodená v meste Bilohirsk na Kryme sa túto pieseň naučila ako dieťa. Za jej interpretáciu a zverejnenie začala dostávať urážky a vyhrážky na sociálnych sieťach, ktorej používatelia ju nabádali, aby odišla "z ruského Krymu na Ukrajinu alebo do Európy".



Pieseň Červená kalina získala osobitnú popularitu na Ukrajine i vo svete po ruskej invázii. Vychádza z nej aj skladba Hey Hey, Rise Up!, ktorú nahrala skupina Pink Floyd so spevákom ukrajinskej skupiny Boombox Andrijom Chlyvňukom.