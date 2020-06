Súd na Kryme zmenil verdikt nad jehovistom z pokuty na trest väzenia

Moskva 4. júna (TASR) - Najvyšší súd Krymskej republiky zmenil trest stúpencovi náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia z pokuty na šesť rokov väzenia. Odsúdeného obyvateľa Jalty Arťoma Gerasimova vzali do väzby priamo v súdnej sieni, informovala v stredu agentúra Interfax.



Predchádzajúci verdikt súdu nižšieho stupňa, ktorý Gerasimovovi vymeral pokutu vo výške 400.000 rubľov (5140 eur), napadla prokuratúra.



Pobočka ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) na Kryme začala Gerasimova stíhať vlani na jar pre podozrenie z aktivít v spoločnosti Jehovovi svedkovia, ktorá je v Rusku od roku 2017 zakázaná ako extrémistická.



Gerasimov a jeho spoluobvinený Sergej Filatov boli zadržaní ako členovia skupiny veriacich schádzajúcich sa na bohoslužbách, ktoré vyšetrovatelia vyhodnotili ako extrémistické aktivity.



Kým Gerasimova prvostupňový súd v čiernomorskom meste Jalta odsúdil na zaplatenie pokuty, Filatov dostal šesť rokov väzenia za podkopávanie "základov ústavného poriadku a bezpečnosti štátu", ktorého sa dopustil spoločným čítaním Biblie "s rodinou a priateľmi vo vlastnom dome".



Prokuratúra sa proti rozsudku nad Gerasimovom odvolala a žiadala preňho šesť a pol roka väzenia.



Od roku 2017 došlo k mnohých prípadom, keď boli stúpenci Jehovových svedkov vyšetrovaní alebo súdne stíhaní, pričom viacerí boli odsúdení aj na nepodmienečné tresty odňatia slobody. Je medzi nimi aj dánsky občan Dennis Christensen, ktorého vo februári 2019 odsúdili na šesť rokov väzenia. Vyšetrovaných je v súčasnosti viac ako 300 osôb.



Prenasledovanie Jehovových svedkov v Rusku pokračuje napriek prísľubu prezidenta Vladimira Putina, že sa bude zaoberať "týmto úplným nezmyslom".



Jarrod Lopes, hovorca Jehovových svedkov, v reakcii na štvrtkový verdikt krymského súdu uviedol, že "preniesol náboženské prenasledovanie na novú úroveň krutosti". Poukázal aj na to, že "od rozhodnutia ruského najvyššieho súdu z roku 2017, ktorý zakázal Jehovových svedkov, je to prvýkrát, čo odvolanie viedlo k prísnejšiemu trestu."