Súd na podnet ochranárov pozastavil kontroverzný výrub lesa v Nemecku

Berlín 5. októbra (TASR) - Súd v nemeckom meste Münster vydal v piatok rozhodnutie, ktorým predbežne zabránil výrubu časti lesa v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, kde chcú energetici rozširovať povrchovú ťažbu hnedého uhlia. Vyhovel tak ochrancom prírody, ktorí už dlhšie vedú protesty proti tomuto zámeru.



Ochranárska mimovládna organizácia BUND vo svojom podnete argumentovala, že územie Hambašského lesa pri Kolíne nad Rýnom spĺňa kritériá na ochranu podľa príslušnej európskej smernice, pričom poukázala na populáciu netopierov. Súd oznámil, že vzhľadom na rozsah priloženej dokumentácie a zložitosť právnych otázok nie je možné prípad riešiť v zrýchlenom konaní, rozhodol však o pozastavení výrubu, aby nedošlo k nezvratnej zmene skutkového stavu, informovala tlačová agentúra DPA.



Nemecký energetický koncern RWE plánoval v najbližších mesiacoch vyrúbať viac než polovicu z približne 200-hektárovej zalesnenej plochy, ktorá je zvyškom kedysi 4100-hektárového starobylého lesa. Tento zásah označuje za "nevyhnutne potrebný" v záujme rozšírenia ťažby hnedého uhlia a tvrdí, že ďalší odklad ohrozí výrobu elektrickej energie, čo však súd neuznal. Pre výrub bolo určené obdobie od začiatku októbra do konca marca.



Aktivisti už roky protestujú proti pokračovaniu ťažby hnedého uhlia a okupujú samotný les, kde si postavili domy na stromoch. Pracovníci RWE a policajti, ktorí sa snažia protestujúcich vyhnať, sa pritom dostávajú do potýčok so zamaskovanými osobami, používajúcimi proti nim zápalné fľaše alebo streľbu z prakov.



Podľa Martina Kaisera z nemeckej pobočky organizácie Greenpeace, ktorého citovala DPA, piatkové rozhodnutie súdu znamená, že v tohtoročnej sezóne "už nepadne ani jeden strom", a les je teda zachránený do budúceho roka. Predseda krajinskej vlády Severného Porýnia-Vestfálska, Armin Laschet, sa zase vyjadril, že verdikt vytvára "priestor na rokovania", ktorý by mali "všetci zúčastnení využiť".