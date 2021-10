Súd na rok obmedzil slobodu pohybu bývalej Navaľného spojenkyni

Moskva 14. októbra (TASR) - Súd v Moskve odsúdil vo štvrtok líderku odborového zväzu Aliancia lekárov Anastasiju Vasilievovú na rok obmedzenia slobody za porušenie pandemických opatrení počas masových protestov proti zadržaniu opozičného politika Alexeja Navaľného zo začiatku tohto roku.



V tejto kauze bolo už obvinených a odsúdených niekoľko Navaľného blízkych spolupracovníkov a Vasilievová bola poslednou odsúdenou.



Ako vo štvrtok pripomenula ruská redakcia BBC, podľa vyšetrovateľov obžalovaní sa dopustili trestného činu, keď na sociálnych sieťach vyzývali ľudí na účasť na zhromaždenia na podporu Navaľného, v dôsledku čoho sa do centra Moskvy dostali aj ľudia, čo mali byť v karanténe.



Podľa vyšetrovateľov tým vznikla hrozba "masovej nákazy" koronavírusom SARS-CoV-2. BBC pripomenula, že nikto z obvinených vinu nepriznal.



Medzi nimi bol aj Navaľného brat Oleg, Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, členka punkového zoskupenia Pussy Riot Marija Aľochinová a ďalší. Navaľného brat dostal podmienečný trest ročného väzenia, zatiaľ čo ostatní boli odsúdení na obmedzenie slobody pohybu.



Ako sa uvádza v tlačovej správe súdu, takýto rozsudok v prípade Vasilievovej v praxi znamená, že v čase od 22.00 h do 06.00 h nesmie opustiť svoje bydlisko, bez súhlasu dozorného orgánu sa nesmie presťahovať, ani odísť mimo Moskvy, nesmie ani navštevovať verejné akcie a je povinná dvakrát mesačne sa hlásiť u probačného úradníka.



Vasilievovej obhajca už medzičasom avizoval, že jeho mandantka podá proti verdiktu odvolanie.



Táto lekárka bola istú dobu spojencom ľudí blízkych väznenému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému, názorovo sa však už pred časom rozišli, informovala vo štvrtok ruská redakcia BBC.



Aliancia lekárov, ktorú Vasilievová vedie, má v Rusku status tzv. zahraničného agenta.



Anastasija Vasilievová v polovici septembra verejne oznámila, že nechce, aby bola Aliancia lekárov spájaná s Navaľným založenou nadáciou Fond boja proti korupcii (FBK), ktorá bola vlani v lete uznaná za extrémistickú organizáciu a neskôr aj zlikvidovaná.



Vasilievová vtedy kritizovala najbližších spolupracovníkov Navaľného, ktorí odišli "do Európy", zatiaľ čo iní Navaľného podpoorvatelia sú v Rusku stíhaní a vo väzení.



"Ktokoľvek z tých, ktorí mu (FBK) uverili, je teraz ohrozený trestným stíhaním. A keď budú uväznení, nikto si ich nebude pamätať," napísala Vasilievová na Facebooku. Jej právny zástupca neskôr potvrdil, že naozaj ide o jej osobné stanovisko.



BBC dodala, že Rusko medzičasom opustili Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová i jeho blízki spolupracovníci Ľubov Soboľová, Ivan Ždanov a Leonid Volkov.



Navaľnyj, Ždanov a Volkov sú najnovšie stíhaní aj v kauze týkajúcej sa podozrenia z vytvorenia extrémistickej komunity.