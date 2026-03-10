< sekcia Zahraničie
Súd na Ukrajine potvrdil uznanie faktického manželstva dvoch mužov
Homosexuálny pár ako rodinu uznal v júni okresný súd v Kyjeve.
Autor TASR
Kyjev 10. marca (TASR) - Najvyšší súd Ukrajiny potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, že ukrajinskí občania Zorian Kis a jeho partner Tymur Levčuk tvoria „de facto“ manželský pár. Rozhodol o tom ešte 25. februára, oznámila v pondelok ukrajinská organizácia pre ľudské práva Insight LGBTQ. TASR o tom píše podľa webov Novaja Gazeta a Ukrainian News.
Homosexuálny pár ako rodinu uznal v júni okresný súd v Kyjeve. Konzervatívne hnutie Vsi Razom (Všetci spolu) proti tomu podalo na Najvyšší súd kasačnú sťažnosť (dovolanie).
Argumentovalo, že podľa ukrajinskej ústavy je manželstvo výlučne zväzok muža a ženy a kyjevský súd preto nemal právo uznať vzťah dvoch mužov ako manželský či rodinný. Takisto v ukrajinskom práve neexistuje pojem „de facto manželský vzťah“ medzi dvoma mužmi a súd ho preto použil nesprávne. Sťažnosť podalo v rámci ochrany „tradičných rodinných hodnôt“.
Najvyšší súd uviedol, že hnutie Vsi Razom nemá právo napadnúť rozhodnutie, pretože nebolo účastníkom konania a rozsudok sa ho priamo netýka.
Ľudskoprávna organizácia Insight LGBTQ označila rozhodnutie súdu za „obrovský precedens“, pretože zabráni akejkoľvek „homofóbnej alebo konzervatívnej organizácii“ využívať súdy „ako nástroj na prenasledovanie alebo zrušenie rozhodnutí v prospech LGBT+ ľudí“ pod rúškom ochrany „spoločenskej morálky“.
Súdny proces bol spustený po tom, čo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v roku 2024 odmietlo uznať Levčuka za člena rodiny Zoriana Kisa. Tým mu odoprelo právo sprevádzať svojho partnera v Izraeli počas diplomatického vyslania v pozícii prvého tajomníka veľvyslanectva Ukrajiny.
Ich právni zástupcovia na súde úspešne argumentovali, že obaja ako pár žili od roku 2013, v roku 2016 sa neoficiálne zosobášili na Ukrajine a v roku 2021 oficiálne zaregistrovali svoje manželstvo v USA. Preto majú byť obaja podľa ukrajinského práva uznaní za rodinu, čo v konečnom dôsledku chráni aj hranice ich súkromného života.
