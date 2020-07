Za rukojemnícku drámu v Lucku pôjde jej páchateľ do väzenia

Kyjev 24. júla (TASR) - Súd v ukrajinskom meste Luck rozhodol, že muž, ktorý tento týždeň zadržiaval 13 cestujúcich autobusu ako rukojemníkov, zostane dva mesiace vo väzbe. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál Hromadske.



Maksym Kryvoš je podozrivý z teroristického útoku, brania rukojemníkov, ohrozovania príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ako aj z nezákonného zaobchádzania so zbraňami a výbušninami.



Agentúra Interfax-Ukrajina napísala, že Kryvoš nemá v úmysle odvolať sa proti rozhodnutiu súdu.



Na súdnom pojednávaní Kryvoš označil únos autobusu za "účinnú metódu" a dodal, že za "najväčšieho teroristu" považuje štát a mocenský systém. Vyhlásil tiež, že svojou akciou chcel dosiahnuť, "aby sme sa všetci prestali klamať".



Kryvoš pred súdom poprel, že by mal komplicov, a vyhlásil, že urobil všetko pre to, aby zabránil smrti rukojemníkov.



Rukojemnícka dráma v meste Luck sa odohrala 21. júla a trvala 12 hodín. Kryvoš sa najprv pomocou vyhrážok použitím zbraní a výbušnín zmocnil prímestského autobusu, v ktorom sa nachádzalo 13 ľudí. Na slobodu ich prepustil až po 12 hodinách zadržiavania. Kryvoš bol zadržaný po útoku policajných zložiek na autobus. Neskôr polícia zaistila aj jeho údajného spolupáchateľa.



Zaujímavosťou prípadu je priame zapojenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý splnil jednu z požiadaviek páchateľa, keď nahral a na sociálnych sieťach zverejnil video, v ktorom všetkým odporučil, aby si pozreli dokumentárny film Earthlings roku 2005. Krátko po oslobodení rukojemníkov Zelenskyj toto video zo svojej stránky na sociálnej sieti Facebook odstránil.



Dva dni po udalostiach v Lucku došlo k rukojemníckej dráme aj v meste Poltava, kde ozbrojený muž zadržiaval jedného policajta. Ako v piatok informovala agentúra Ukrinform, muž je stále na úteku. Pátrajú po ňom za pomoci policajných psov a vrtuľníkov.