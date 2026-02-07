< sekcia Zahraničie
Súd nariadil Británii zaplatiť kompenzáciu za streľbu z roku 1949
Abuja 6. februára (TASR) - Súd v Nigérii nariadil vláde Spojeného kráľovstva zaplatiť 420 miliónov libier (takmer 484 miliónov eur) rodinám 21 baníkov, ktorých pred takmer 80 rokmi zastrelili koloniálne úrady. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol právnik týchto rodín, píše TASR.
Koloniálna polícia 18. novembra 1949 spustila paľbu na robotníkov, ktorí usporiadali protest posediačky proti pracovným podmienkam a za vyplatenie miezd v bani v údolí Iva na juhovýchode nigérijského štátu Enugu.
Ďalších 51 ľudí utrpelo zranenia pri zásahu, ktorý posilnil hnutie za nezávislosť Nigérie. Západoafrická krajina ju dosiahla v roku 1960. Prípad na súde v Enugu predložil nigérijský aktivista za ľudské práva.
Sudca v rozhodnutí nariadil, aby britská vláda vyplatila každej rodine obetí odškodné 20 miliónov libier (viac ako 23 miliónov eur).
Právny tím rodín po obdržaní písomného rozhodnutia požiada nigérijskú generálnu prokuratúru a ministerstvo zahraničných vecí, aby oboznámili Londýn s rozhodnutím a iniciovali „diplomatické kroky smerom k jeho dodržiavaniu“.
„Britské orgány napriek riadnemu doručeniu odmietli vstúpiť do súdneho konania alebo naň reagovať,“ uviedol právnik rodín.
Spojené kráľovstvo v roku 2013 súhlasilo s vyplatením odškodného pre 5000 obetí mučenia a zlého zaobchádzania v Keni počas povstania Mau Mau z 50. rokov 20. storočia. Išlo o jednu najkrvavejších vzbúr proti britskej nadvláde, Londýn za to vyjadril „úprimnú ľútosť“ a zaplatil odškodné približne 20 miliónov libier.
