Súd nariadil bývalému veliteľovi kosovskej armády, aby odškodnil obete

Haag 29. novembra (TASR) - Osobitný súd so sídlom v holandskom Haagu zaoberajúci sa vojnovými zločinmi v Kosove nariadil v piatok bývalému veliteľovi Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) Pjetërovi Shalovi zaplatiť celkovo 208.000 eur ako odškodné obetiam zlého zaobchádzania počas kosovskej vojny za nezávislosť od Srbska v rokoch 1998 - 1999. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.



Shalu odsúdili už v júli na 18-ročné väzenie za vojnové zločiny spáchané počas zmieneného konfliktu. Usvedčili ho z mučenia, vraždy či svojvoľného zadržiavania, ktorých sa dopustil, keď viedol provizórne väzenie v továrni v albánskom meste Kukës. Zadržiavané osoby tam príslušníci UČK týrali a najmenej jedného človeka zabili.



Najnovšie haagsky súd stanovil celkovú výšku odškodného, ktoré musí vyplatiť obetiam. Suma 208.000 eur pozostáva okrem kolektívneho odškodného v hodnote 50.000 eur aj z individuálnych platieb ôsmim obetiam pohybujúcim sa v rozmedzí od 8000 do 100.000 eur.



Sudkyňa Mappie Veldtová-Fogliová uviedla, že hoci vyplatenie odškodného prislúcha výlučne Shalovi, je zjavné, že naň nemá dostatok prostriedkov. Následne navrhla, že peniaze by mohli pochádzať napríklad aj z kosovského programu na odškodnenie obetí. V takom prípade by však podľa jej slov program dokázal obetiam vyplatiť nižšie sumy, než aké im priznal súd.



Osobitný súd pre vojnové zločiny v Kosove vznikol v Haagu v dôsledku medzinárodného tlaku v roku 2015. Je súčasťou kosovskej justície, avšak jeho členmi sú zahraniční sudcovia a prokurátori. Západné krajiny sa totiž obávali, že kosovský súdny systém nie je dostatočne odolný na to, aby dokázal potrestať a zločiny spáchané UČK.