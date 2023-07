Súd nariadil exporadcovi Trumpa zaplatiť dlžobu voči právnickej firme

New York 11. júla (TASR) - Americký súd nariadil v pondelok bývalému poradcovi exprezidenta Donalda Trumpa Steveovi Bannonovi zaplatiť takmer 500.000 dolárov právnickej firme, ktorej služby v minulosti využíval. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



Právnická firma Davidoff Hutcher & Citron zažalovala Bannona vo februári. Tvrdila, že jej zaplatil len 375.000 dolárov z celkovej sumy viac než 850.000 dolárov, ktoré jej dlhoval za dlhoročné poskytovanie právnických služieb. Bannon tvrdil, že zaplatil celú sumu a vzťahy s firmou ukončil v januári 2022.



Sudkyňa Arlene Bluthová však v pondelok rozhodla, že Bannon služby firmy využíval až do novembra 2022 a dlhoval jej viac než 480.000 dolárov. Tento 69-ročný bývalý bankár a politický stratég uviedol, že sa voči rozhodnutiu odvolá, píšu americké médiá.



Davidoff Hutcher & Citron zastupovala Bannona od novembra 2020, keď ho spolu s ďalšími tromi mužmi na federálnej úrovni obžalovali z podvodu týkajúceho sa finančnej zbierky na stavbu bariéry na hraniciach USA a Mexika.



Vtedajší prezident Trump udelil Bannonovi milosť, ďalších troch obvinených odsúdili na tresty odňatia slobody, pripomína DPA. Neskôr ich však v spojitosti s tým istým podvodom obvinili na štátnej úrovni v New Yorku a proces sa má začať v máji 2024.



Vlani v októbri Bannona odsúdili na štyri mesiace väzenia za to, že pred Kongresom odmietol vypovedať v súvislosti s vyšetrovaním útoku davu na Kapitol 6. januára 2021.