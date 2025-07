Súd nariadil nemeckej vláde udeliť víza afganskej rodine

Berlín 8. júla (TASR) - Nemecký súd v utorok rozhodol, že vláda musí dodržať svoj záväzok a udeliť víza afganskej žene a jej rodine. Ich žiadosť bola v minulosti schválená v rámci programu pre osoby ohrozené po nástupe Talibanu k moci v roku 2021. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



Program bol medzičasom pozastavený novou vládou konzervatívneho kancelára Friedricha Merza. Súd v Berlíne konštatoval, že rodina dostala „právne záväznú“ záruku prijatia a musí jej byť umožnené vycestovať do Nemecka. Rozhodnutie o prijatí bolo podľa neho konečné.



„Nemecko sa nemôže oslobodiť od tohto záväzku, ktorý prijalo dobrovoľne,“ uviedol súd. Rodina dostala povolenie prísť do Nemecka v roku 2023. Neskôr požiadala nemecké veľvyslanectvo v pakistanskom Islamabade o víza, ale neboli jej vydané.



Po nástupe Talibanu k moci v Afganistane zriadilo Nemecko viacero mechanizmov na prijímanie ohrozených osôb, medzi ktorých patria sudcovia, novinári, umelci či ľudia angažujúci sa za rovnosť a demokraciu.



Nová nemecká vláda začiatkom mája krátko po nástupe do funkcie tieto programy ukončila. Podľa ministerstva zahraničných vecí čaká k 20. júnu na vízum do Nemecka v Pakistane približne 2400 osôb.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí musí v rámci tohto prípadu konať okamžite. Proti rozhodnutiu je však stále možné podať odvolanie na vyšší súd, uviedla hovorkyňa súdu.