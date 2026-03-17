Súd nariadil nové konanie v prípade sprenevery kardinála Becciua
Autor TASR
Vatikán 17. marca (TASR) - Vatikánsky odvolací súd v utorok nariadil nové súdne konanie s kardinálom Angelom Becciuom odsúdeným za finančný podvod a spreneveru majetku cirkvi. Súd uviedol, že nové konanie nariadil z dôvodu procesných chýb v pôvodnom konaní proti tomuto kedysi vplyvnému poradcovi zosnulého pápeža Františka. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Prvé pojednávanie sa bude konať 22. júna.
Becciu, rodák z Talianska, bol kedysi považovaný za jedného z kandidátov na pápežský úrad. V roku 2023 bol však odsúdený na päť a pol roka väzenia v súvislosti s rozhodnutím investovať v rokoch 2013-14 približne 200 miliónov dolárov (173 miliónov eur) do fondu spravovaného finančníkom Raffaelem Mincionem, ktorý sudcovia označili za mimoriadne rizikový. Časť týchto peňazí bola použitá na nákup luxusnej nehnuteľnosti v prestížnej londýnskej štvrti. Podľa prokuratúry išlo o transakciu, pri ktorej Svätá stolica utrpela finančnú stratu vo výške 140 až 190 miliónov eur.
Okrem „londýnskeho“ prípadu bol Becciu obvinený v dvoch ďalších ekonomických škandáloch: v kauze prevodu peňazí na charitu na rodnej Sardínii a v prípade neúspešného pokusu o oslobodenie mníšky unesenej v Mali.
Becciu si v súčasnosti svoj trest neodpykáva a neočakáva sa, že by nastúpil na výkon trestu, kým sa neukončí odvolacie konanie.
V roku 2020, keď škandál vypukol, bol Becciu odvolaný zo svojej funkcie vo vatikánskej administratíve a bol aj zbavený výsad kardinála.
V rokoch 2011-18 bol Becciu druhým mužom v hierarchii vatikánskeho Štátneho sekretariátu. V dôsledku svojho odsúdenia sa nemohol zúčastniť na konkláve, ktoré vlani zvolilo pápeža Leva XIV.
