Súd nariadil pozastavenie texaského zákona obmedzujúceho interrupcie

Austin 7. októbra (TASR) - Americký federálny sudca v stredu nariadil štátu Texas, aby pozastavil platnosť svojho nového kontroverzného zákona o interrupciách, ktorý je najreštriktívnejšou právnou normou tohto druhu v celých Spojených štátoch. Informovala o tom agentúra AP.



Príslušné nariadenie vydal sudca okresného federálneho súdu v texaskom Austine Robert Pitman. Podľa AP ide o prvú právnu porážku zákona, známeho pod označením Texas Heartbeat Act (texaský zákon o tlkote srdca), ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra.



Predmetný zákon zakazuje interrupcie od tej fázy tehotenstva, keď je možné detegovať ozvy srdca plodu, teda skôr, než mnohé ženy vôbec vedia, že sú tehotné. Legislatíva pritom nerobí výnimky pri znásilnení alebo inceste a interrupciu umožňuje, len ak matke hrozí zdravotné riziko.



Takýto striktný zákon už schválili v desiatich "republikánskych" štátoch USA, no s výnimkou Texasu v žiadnom z nich doteraz pre súdne spory nenadobudol účinnosť. Najvyšší súd USA, v ktorom majú v súčasnosti prevahu konzervatívni sudcovia, odmietol texaský zákon zablokovať.



Federálny sudca síce v stredu platnosť republikánmi presadeného zákona pozastavil, ale služby v oblasti vykonávania interrupcií sa v Texase podľa AP zrejme v najbližšej dobe neobnovia. Lekári sa totiž budú zrejme obávať, že by ich za takúto činnosť mohli neskôr žalovať, ak by sa platnosť zákona opäť obnovila.



Predstavitelia štátu Texas sa pravdepodobne budú usilovať o to, aby stredajšie rozhodnutie federálneho sudcu čo najskôr zvrátil odvolací súd, píše AP. Právnu normu napadla administratíva demokratického prezidenta Joea Bidena, podľa ktorej sú reštrikcie zavedené v Texase, druhom najľudnatejšom americkom štáte, v rozpore s ústavou USA.