Súd stiahol obvinenia voči dozorcom, ktorí strážili Epsteina

New York 4. januára (TASR) - Súd v New Yorku v pondelok nariadil stiahnutie obvinení voči dvom dozorcom, ktorí sa priznali k zanedbaniu svojich povinností v auguste 2019, keď zodpovedali za stráženie finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten počas ich služby spáchal vo väznici samovraždu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Príslušníci väzenskej stráže Tova Noel a Michael Thomas sa vlani v máji priznali, že nekontrolovali Epsteina v jeho cele každých 30 minút, ako mali v popise práce. Záznamy o kontrolách upravili tak, aby vyvolali dojem, že si svoje povinnosti riadne plnili.



Obaja v máji minulého roka súhlasili, že odpracujú 100 hodín verejnoprospešných prác a budú spolupracovať s vyšetrovaním, píše na svojej webovej stránke stanica BBC. Obvinenia mali byť stiahnuté v prípade, že budú tieto podmienky dodržiavať po dobu šesť mesiacov.



Federálna prokuratúra 13. decembra v právnom dokumente vyhlásila, že dozorcovia podmienky dohody splnili a prokuratúra v prípade pokračovať nebude. Prokuratúra minulý týždeň žiadala stiahnutie obvinení. Sudkyňa manhattanského okresného súdu Analisa Torresová žiadosti vyhovela v pondelok.



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele, kde čakal na súdny proces. Bol obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala sexuálne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.



Podľa prokuratúry Epstein v rokoch 2002–2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval. Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia.