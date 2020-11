Súd nariadil USA zastaviť deportácie detských migrantov bez sprievodu

Washington 19. novembra (TASR) - Americký federálny súd v stredu nariadil vláde prezidenta Donalda Trumpa, aby zastavila deportácie detí, ktoré nelegálne prekročili južnú hranicu s Mexikom bez sprievodu dospelého. Informovala o tom agentúra AP.



Sudca federálneho dištriktu Kolumbia Emmet Sullivan vydal predbežný súdny zákaz deportácií detských migrantov, ktorých vláda často vykázala z krajiny ešte predtým, ako stihli požiadať o azyl alebo inú formu ochrany.



Trumpov kabinet počas pandémie koronavírusu už vyhostil tisícky maloletých migrantov, ktorí sa do USA dostali nelegálne, približuje AP. Súdne nariadenie sa však týka iba tých detí, ktoré do USA prišli bez sprievodu dospelej osoby.



Vláda v marci vydala nariadenie, na základe ktorého sa takmer každý cudzinec, ktorý sa do USA dostal prekročením hranice, musel vrátiť naspäť do svojej krajiny. Ako dôvod tohto nariadenia uviedla vláda obavy zo šíriacej sa pandémie koronavírusu.



Americká vláda od marca vyhostila najmenej 8800 detí, ktoré sa do USA dostali samé. Celkovo za rovnaké časové obdobie vyhostila už takmer 200.000 ľudí vrátane dospelých či rodičov, ktorí do krajiny prišli spoločne so svojimi deťmi.