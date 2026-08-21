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Súd nariadil väzbu pre Ukrajinca podozrivého z útokov na Nord Stream
Zadržanie Volodymyra Žuravľova v chorvátskom meste Pula oznámili v stredu nemecké úrady.
Autor TASR
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Záhreb 21. augusta (TASR) - Chorvátsky súd vo štvrtok nariadil väzbu pre Ukrajinca, ktorého zadržali na základe európskeho zatykača v súvislosti s útokmi na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Zadržanie Volodymyra Žuravľova v chorvátskom meste Pula oznámili v stredu nemecké úrady. Vo štvrtok ho podľa televízie HRT vypočuli prokurátori, ktorí požiadali súd, aby na muža uvalil väzbu až do rozhodnutia o jeho vydaní do Nemecka.
Ako dlho by konanie v Chorvátsku mohlo trvať, nebolo bezprostredne jasné. Právny zástupca ukrajinského občana uviedol, že proti nariadeniu väzby podá odvolanie.
Nemecká prokuratúra tvrdí, že Žuravľov bol ako vyškolený potápač súčasťou skupiny, ktorá na jeseň 2022 umiestnila na plynovody Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm podmorské výbušniny.
Nálože explodovali 26. septembra 2022 a zničili tri zo štyroch vetiev plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré boli vybudované na vývoz zemného plynu z Ruska do Nemecka. Pred inváziou Moskvy na Ukrajinu prúdila plynovodom Nord Stream 1 viac ako polovica ruského plynu pre nemecký trh. Nord Stream 2 nebol v čase útoku ešte v prevádzke. Za útoky zatiaľ nebol nikto právoplatne odsúdený.
Nemecká prokuratúra na začiatku júla obžalovala v súvislosti s útokmi na plynovody druhého ukrajinského občana, Serhija K. Podľa nej konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine mal spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovať plán na zničenie plynovodov. Serhij K. bol zadržaný v auguste 2025 v Taliansku, odkiaľ ho potom v novembri vydali do Nemecka.
Zadržanie Volodymyra Žuravľova v chorvátskom meste Pula oznámili v stredu nemecké úrady. Vo štvrtok ho podľa televízie HRT vypočuli prokurátori, ktorí požiadali súd, aby na muža uvalil väzbu až do rozhodnutia o jeho vydaní do Nemecka.
Ako dlho by konanie v Chorvátsku mohlo trvať, nebolo bezprostredne jasné. Právny zástupca ukrajinského občana uviedol, že proti nariadeniu väzby podá odvolanie.
Nemecká prokuratúra tvrdí, že Žuravľov bol ako vyškolený potápač súčasťou skupiny, ktorá na jeseň 2022 umiestnila na plynovody Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm podmorské výbušniny.
Nálože explodovali 26. septembra 2022 a zničili tri zo štyroch vetiev plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré boli vybudované na vývoz zemného plynu z Ruska do Nemecka. Pred inváziou Moskvy na Ukrajinu prúdila plynovodom Nord Stream 1 viac ako polovica ruského plynu pre nemecký trh. Nord Stream 2 nebol v čase útoku ešte v prevádzke. Za útoky zatiaľ nebol nikto právoplatne odsúdený.
Nemecká prokuratúra na začiatku júla obžalovala v súvislosti s útokmi na plynovody druhého ukrajinského občana, Serhija K. Podľa nej konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Po vypuknutí vojny na Ukrajine mal spolu s ďalšími príslušníkmi ozbrojených síl vypracovať plán na zničenie plynovodov. Serhij K. bol zadržaný v auguste 2025 v Taliansku, odkiaľ ho potom v novembri vydali do Nemecka.