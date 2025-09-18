< sekcia Zahraničie
Súd nariadil vyhostenie aktivistu Chálila do Alžírska alebo Sýrie
Autor TASR
Washington 18. septembra (TASR) - Americký súd nariadil vyhostenie propalestínskeho aktivistu Mahmúda Chálila do Alžírska alebo Sýrie. Zo súdnych dokumentov vyplýva, že sudkyňa tak rozhodla na základe tvrdení, že aktivista vo svojej žiadosti o zelenú kartu zamlčal určité informácie. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a staníc CNN a NBC News.
„Týmto sa ďalej nariaďuje, aby bol odporca vyhostený zo Spojených štátov do Alžírska, alebo alternatívne do Sýrie,“ napísala sudkyňa Jamee Comansová v súdnom spise zverejnenom v stredu. NBC News objasňuje, že Chálil sa narodil v Sýrii a je občanom Alžírska.
Chálila v marci zadržali americké imigračné orgány a prepustili ho až v júni. Sudkyňa Jamee Comansová v piatok odmietla návrh na výnimku, ktorá by zabránila Chálilovmu vyhosteniu zo Spojených štátov. Dôvodom, prečo ju sudkyňa odmietla, boli údajne nepravdivé informácie uvedené v žiadosti o zmenu imigračného statusu.
Obhajcovia tohto propalestínskeho aktivistu uviedli, že majú 30 dní na to, aby sa odvolali proti tomuto rozhodnutiu.
Comansová tvrdí, že súd 20. júna vydal písomné rozhodnutie, ktorým zamietol žiadosť Chálila o azyl a nariadil jeho vyhostenie. Sudkyňa uviedla, že súd zistil, že Chálilov „nedostatok úprimnosti“ vo formulári, ktorý slúži na žiadosť o registráciu trvalého pobytu alebo zmenu imigračného statusu, nebol „prehliadnutím neinformovaného, nevzdelaného žiadateľa“. Odporca podľa zistení súdu „úmyselne skreslil podstatné skutočnosti s jediným cieľom - obísť imigračný proces a znížiť pravdepodobnosť, že jeho žiadosti budú zamietnuté“. Súd podľa tejto sudkyne nemôže a nebude tolerovať takéto konanie.
Chálil vo svojom vyhlásení tvrdí, že nie je prekvapením, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa „pokračuje v odplate proti mne za to, že som využil svoje právo na slobodu prejavu“.
Absolvent Kolumbijskej univerzity patrí k známym tváram protestného univerzitného hnutia, ktoré od minulého roka organizuje demonštrácie s cieľom vyjadriť nesúhlas s vojnou Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Trumpova administratíva označila Chálila za hrozbu pre národnú bezpečnosť.
