< sekcia Zahraničie
Súd nariadil vyplatiť odškodné spisovateľke v prípade s Trumpom
Sudca okresného súdu v New Yorku Lewis A. Kaplan vydal príkaz, podľa ktorého môžu byť peniaze uhradené Carrollovej spolu s úrokmi, ktoré vznikli od vynesenia rozsudku.
Autor TASR
New York 8. júna (TASR) - Americký federálny sudca v stredu nariadil vyplatiť odškodné vo výške viac než päť miliónov dolárov spisovateľke a novinárke E. Jean Carrollovej na základe rozsudku z roku 2023, v ktorom porota uznala amerického prezidenta Donalda Trumpa vinného zo sexuálneho napadnutia a ohovárania tejto ženy. Trump sa proti stredajšiemu rozhodnutiu odvolal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Sudca okresného súdu v New Yorku Lewis A. Kaplan vydal príkaz, podľa ktorého môžu byť peniaze uhradené Carrollovej spolu s úrokmi, ktoré vznikli od vynesenia rozsudku. Odškodné, ktoré Trump už zaplatil a ktorého celková výška v súčasnosti dosahuje približne 5,8 milióna dolárov, bolo počas odvolacieho konania odložené vo fonde.
Carrollovej právnici požiadali o vyplatenie sumy po tom, ako Najvyšší súd USA koncom júna odmietol prerokovať Trumpovo odvolanie proti verdiktu spred troch rokov.
Súd v máji 2023 uznal Trumpa vinným zo sexuálneho napadnutia Carrollovej v roku 1996 v obchodnom dome Bergdorf Goodman v Manhattane, za čo mu nariadil zaplatiť dva milióny dolárov. Pokutu v hodnote ďalších troch miliónov dostal za jej ohováranie na sociálnych sieťach v októbri 2022. Prezident všetky obvinenia poprel.
Šéf Bieleho domu sa odvolal aj v inom prípade s Carrollovou z roku 2024, v ktorom jej porota priznala odškodné vo výške 83 miliónov dolárov za jej očiernenie a poškodenie povesti zo strany Trumpa. Hanlivé výroky vyslovil počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2019. Kaplan v tomto súdnom konaní nariadil porote, aby prijala závery predchádzajúcej poroty a rozhodla len o tom, akú sumu Trump dlhuje niekdajšej stĺpčekárke.
Sudca okresného súdu v New Yorku Lewis A. Kaplan vydal príkaz, podľa ktorého môžu byť peniaze uhradené Carrollovej spolu s úrokmi, ktoré vznikli od vynesenia rozsudku. Odškodné, ktoré Trump už zaplatil a ktorého celková výška v súčasnosti dosahuje približne 5,8 milióna dolárov, bolo počas odvolacieho konania odložené vo fonde.
Carrollovej právnici požiadali o vyplatenie sumy po tom, ako Najvyšší súd USA koncom júna odmietol prerokovať Trumpovo odvolanie proti verdiktu spred troch rokov.
Súd v máji 2023 uznal Trumpa vinným zo sexuálneho napadnutia Carrollovej v roku 1996 v obchodnom dome Bergdorf Goodman v Manhattane, za čo mu nariadil zaplatiť dva milióny dolárov. Pokutu v hodnote ďalších troch miliónov dostal za jej ohováranie na sociálnych sieťach v októbri 2022. Prezident všetky obvinenia poprel.
Šéf Bieleho domu sa odvolal aj v inom prípade s Carrollovou z roku 2024, v ktorom jej porota priznala odškodné vo výške 83 miliónov dolárov za jej očiernenie a poškodenie povesti zo strany Trumpa. Hanlivé výroky vyslovil počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2019. Kaplan v tomto súdnom konaní nariadil porote, aby prijala závery predchádzajúcej poroty a rozhodla len o tom, akú sumu Trump dlhuje niekdajšej stĺpčekárke.