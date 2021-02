Súd nariadil vziať do väzby lídra gruzínskej opozície

Tbilisi 18. februára (TASR) - Gruzínsky premiér Giorgi Gacharia podal vo štvrtok demisiu. Ako dôvod uviedol nevykonanie rozhodnutia súdu, ktorý v stredu nariadil vziať do väzby poslanca parlamentu a vodcu opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) Nikanora Meliu.



Ako informovala agentúra Interfax, Gacharia zastáva názor, že situácia, ktorá vznikla po tomto rozhodnutí súdu, ohrozuje bezpečnosť mnohých občanov krajiny.



Súd v Tbilisi v stredu nariadil zadržať a vziať Meliu do väzby. Tento verdikt súvisí s prípadom z júna 2019, keď Melia odmietol zaplatiť celú kauciu v trestnej veci pokusu o násilné prevzatie moci v krajine, informovala vo štvrtok agentúra Interfax.



V reakcii na súdny verdikt sa zástupcovia bloku Zjednotená opozícia zabarikádovali v sídle UNM založenej exprezidentom Michailom Saakašvilim. Opoziční politici avizovali, že sú odhodlaní klásť fyzický odpor policajným zložkám, ak by sa Meliu pokúsili zadržať.



Zakladateľ UNM Michail Saakašvili prostredníctvom videokonferenčie vyzval opozíciu, aby "bojovala do konca".



Melia na brífingu po súdnom pojednávaní vyhlásil, že "je šťastný, že môže bojovať za nezávislosť a slobodu Gruzínska proti prisluhovačom (ruského prezidenta) Vladimira Putina".



Líder opozície je presvedčený, že vládnuca strana Gruzínsky sen presadzuje proruskú politiku a plánuje "reálne zahrnúť Gruzínsko do Ruska. Tým aj vysvetlil svoje odmietnutie zložiť kauciu, ktorú mu súd určil pri vyšetrovaní trestnej veci týkajúcej sa pokusu o štátny prevrat z júna 2019.



Ako informoval denník Kommersant, gruzínska prokuratúra začala trestné stíhanie proti niekoľkým vodcom opozície vrátane Nikanora Meliu, a to pre obvinenia z organizovania skupinového násilia proti policajtom a z pokusu o násilné uchopenie moci v lete 2019.



Melia vtedy unikol zatknutiu zaplatením kaucie vo výške 30.000 lari (7526 eur). Ako ďalšie obmedzujúce opatrenie súd nariadil opozičnému politikovi, že bez súhlasu prokurátora nesmie opustiť svoj dom a musí nosiť elektronický náramok.



Vlani 31. októbra Melia na zhromaždení opozície deklaroval, že odmieta rešpektovať toto rozhodnutie súdu a náramok si sňal a hodil do davu. Generálna prokuratúra okamžite zvýšila kauciu na 70.000 lari (17.561 eur). Takto navýšenú sumu Melia odmieta zaplatiť.



Za toto kategorické odmietanie zaplatiť kauciu ho parlament zbavil poslaneckej imunity. Ide o precedens, keďže Melia bol zbavený poslaneckej imunity už druhýkrát v priebehu jedného polroka.



Gruzínska opozícia zasadnutia parlamentu bojkotuje na znak protestu proti "úplnej falzifikácii" volieb, z ktorých zákonodarný zbor vzišiel. Tieto voľby sa konali dvojkolovo, pričom opozícia ich druhé kolo bojkotovala.



Voľby sa konali podľa nového systému, ktorý bol schválený po predchádzajúcich hromadných protestoch. Pomerným systémom sa volí 120 zo 150 poslancov, o zvyšku sa rozhoduje väčšinovým systémom. Ak kandidáti vo svojich obvodoch nezískajú požadovanú väčšinu, koná sa druhé kolo volieb.



Nikanor Melia je považovaný za jedného z najdôslednejších a najnekompromisnejších kritikov strany Gruzínsky sen a jej zakladateľa, miliardára Bidzinu Ivanišviliho.