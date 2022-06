Súd nechal Kevina Spaceyho na slobode do ďalšieho pojednávania

Americký herec Kevin Spacey prichádza na súd v Londýne 16. júna 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 16. júna (TASR) - Americký herec, režisér a scenárista Kevin Spacey mieni dokázať, že v kauze sexuálnych trestných činov je nevinný. Vo štvrtok to vyhlásil jeho obhajca, keď sa oscarový herec postavil pred súd v Londýne, kde čelí obvineniam z trestných činov spáchaných voči trom mužov. Spaceyho súd nakoniec pustil na slobodu až do nasledujúceho pojednávania. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Keď Spacey (62) prišiel na súd v londýnskej štvrti Westminster na predbežné vypočúvanie, nahrnuli sa k nemu fotografi a televízne štáby s kamerami.Spacey potom sedel v súdnej sieni na lavici obžalovaných za sklom. Postavil sa, keď hovoril súdu svoje celé meno – Kevin Spacey Fowler, ako aj dátum svojho narodenia a londýnsku adresu. Pojednávanie trvalo pol hodiny.Nedostal otázku, či chce priznať vinu, ale jeho obhajca oznámil, že klient obvinenia odmieta.Podpredseda súdu Tan Ikram nakoniec Spaceyho nechal na slobode, čo platí do nasledujúceho pojednávania naplánovaného na 14. júla. Tam dostane otázku, či sa cíti vinný.Bývalý hlavný predstaviteľ amerického seriálu House of Cards je obvinený zo štyroch prípadov sexuálneho napadnutia a jedného prípadu núteného pohlavného aktu bez súhlasu dotyčnej osoby.Údajné incidenty sa mali stať v Londýne od marca 2005 do augusta 2008 a jeden v západnom Londýne v apríli 2013. Obete sú teraz muži po tridsiatke a štyridsiatke.Vo vyhlásení z minulého mesiaca Spacey uviedol, že príde na súd a bude čeliť obvineniam a je si istý, žeSpaceyho úspešná kariéra sa náhle zastavila v roku 2017, keď ho herec Anthony Rapp obvinil z napadnutia na večierku v 80. rokoch 20. storočia, keď bol Rapp tínedžer. Spacey toto obvinenie odmietol.Spacey získal prestížnu cenu Oscar za účinkovanie vo filmoch Americká krása (2000) a Obvyklí podozriví (1996). V rokoch 2003–15 bol umeleckým riaditeľom divadla Old Vic v Londýne. V známom politickom seriáli House of Cards (Domček z kariet) skončil, pretože s ním po obvineniach zo sexuálneho obťažovania spoločnosť Netflix ukončila spoluprácu. K herectvu sa vrátil vlani.