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Súd nepovolil argentínskemu prezidentovi návštevu Bolsonara vo väzení
Bolsonara premiestnili z väzenskej cely do domáceho väzenia v marci po tom, ako bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, pôvodne na 90 dní.
Autor TASR
Brazília 18. júla (TASR) - Brazílsky Najvyšší súd zamietol žiadosť právnikov bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, aby ho mohol v domácom väzení navštíviť argentínsky prezident Javier Milei. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
V rozhodnutí z piatka večera sudca Alexander de Moraes uviedol, že Bolsonaro, ktorého vlani odsúdil na 27 rokov odňatia slobody za pokus o štátny prevrat, má zákaz návštev týkajúcich sa ako politických záležitostí, tak aj volieb.
Stretnutie s Mileim sa malo uskutočniť v hlavnom meste Brazília v sobotu 25. júla. Argentínsky prezident sa podľa očakávaní zúčastní v Sao Paule na zjazde brazílskej Liberálnej strany, ktorý má potvrdiť Bolsonarovho najstaršieho syna a senátora Flávia Bolsonara za kandidáta do volieb proti súčasnému ľavicovému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi.
Prvé kolo prezidentských volieb je naplánované na 4. októbra. Lula sa uchádza o svoje štvrté, nie po sebe idúce funkčné obdobie. Jeho hlavným súperom je práve Flávio Bolsonaro. Aj jemu sudca Moraes zakázal navštevovať svojho otca až do skončenia prvého kola volieb.
Piatkový verdikt má precedens - Moraes v marci zamietol žiadosť úradníka amerického ministerstva zahraničných vecí Darrena Beattieho o návštevu Bolsonara vo väzení. Beattie je konzervatívny spisovateľ, ktorý sa v rámci administratívy prezidenta Donalda Trumpa stal námestníkom ministra pre verejnú diplomaciu a verejné záležitosti.
Bolsonara premiestnili z väzenskej cely do domáceho väzenia v marci po tom, ako bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, pôvodne na 90 dní. Najvyšší súd začiatkom júla rozhodol, že zostane v domácom väzení.
Sedemdesiatjedenročný brazílsky exprezident bol v septembri minulého roka odsúdený za to, že podľa súdu viedol začiatkom roka 2023 sprisahanie, ktorého cieľom bolo udržať sa pri moci a zabrániť tak oficiálnemu víťazovi volieb Lulovi nastúpiť do prezidentského úradu.
Lula a Milei podľa AP nemajú práve najlepšie vzťahy. Brazílsky prezident je dlhoročným spojencom protivníkov svojho argentínskeho náprotivku, medzi ktorých patria Mileiho predchodcovia Cristina Fernándezová Kirchnerová a Alberto Fernández.
V rozhodnutí z piatka večera sudca Alexander de Moraes uviedol, že Bolsonaro, ktorého vlani odsúdil na 27 rokov odňatia slobody za pokus o štátny prevrat, má zákaz návštev týkajúcich sa ako politických záležitostí, tak aj volieb.
Stretnutie s Mileim sa malo uskutočniť v hlavnom meste Brazília v sobotu 25. júla. Argentínsky prezident sa podľa očakávaní zúčastní v Sao Paule na zjazde brazílskej Liberálnej strany, ktorý má potvrdiť Bolsonarovho najstaršieho syna a senátora Flávia Bolsonara za kandidáta do volieb proti súčasnému ľavicovému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi.
Prvé kolo prezidentských volieb je naplánované na 4. októbra. Lula sa uchádza o svoje štvrté, nie po sebe idúce funkčné obdobie. Jeho hlavným súperom je práve Flávio Bolsonaro. Aj jemu sudca Moraes zakázal navštevovať svojho otca až do skončenia prvého kola volieb.
Piatkový verdikt má precedens - Moraes v marci zamietol žiadosť úradníka amerického ministerstva zahraničných vecí Darrena Beattieho o návštevu Bolsonara vo väzení. Beattie je konzervatívny spisovateľ, ktorý sa v rámci administratívy prezidenta Donalda Trumpa stal námestníkom ministra pre verejnú diplomaciu a verejné záležitosti.
Bolsonara premiestnili z väzenskej cely do domáceho väzenia v marci po tom, ako bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, pôvodne na 90 dní. Najvyšší súd začiatkom júla rozhodol, že zostane v domácom väzení.
Sedemdesiatjedenročný brazílsky exprezident bol v septembri minulého roka odsúdený za to, že podľa súdu viedol začiatkom roka 2023 sprisahanie, ktorého cieľom bolo udržať sa pri moci a zabrániť tak oficiálnemu víťazovi volieb Lulovi nastúpiť do prezidentského úradu.
Lula a Milei podľa AP nemajú práve najlepšie vzťahy. Brazílsky prezident je dlhoročným spojencom protivníkov svojho argentínskeho náprotivku, medzi ktorých patria Mileiho predchodcovia Cristina Fernándezová Kirchnerová a Alberto Fernández.