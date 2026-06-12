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Súd nezabránil Trumpovi v usporiadaní súbojov UFC Freedom 250
Zápasy sa tak podľa plánov uskutočnia.
Autor TASR
Washington 12. júna (TASR) - Americký federálny sudca v piatok zamietol žiadosť dvoch obyvateľov Virgínie, ktorí sa snažili zabrániť prezidentovi Donaldovi Trumpovi usporiadať v areáli Bieleho domu súboj v zmiešaných bojových umeniach s názvom UFC Freedom 250. Zápasy sa tak podľa plánov uskutočnia v nedeľu, informuje TASR na základe agentúry Reuters.
Dvaja Američania podali 6. júna žalobu, v ktorej argumentovali tým, že Trumpova administratíva v súvislosti s týmto podujatím prekročila svoje právomoci. Preto žiadali súdny príkaz na jeho zrušenie. Sudca Amit Mehta ich žiadosti nevyhovel.
Žalobcovia tvrdili, že profesionálne športové podujatia na oboch miestach - Južnom trávniku Bieleho domu a pri Lincolnovom pamätníku - sú zákonom zakázané a novopostavená stavba nemá potrebné povolenie od Kongresu. „Verejné pamiatky tejto krajiny by nemali byť požičiavané na súkromné zneužívanie,“ uvádza sa v žalobe. „UFC Freedom 250 je súkromné športové podujatie zamerané na zisk, ktoré ‚plánuje, organizuje a realizuje‘ organizácia UFC, jej vysielací partneri a inzerenti, nie federálna vláda,“ dodali žalobcovia.
Dodali, že zápasy nie sú oslavou 250. výročia americkej nezávislosti, ale „oslavou značky UFC a 80. výročia narodenia Donalda Trumpa“.
Sudca však dospel k záveru, že žalobcovia nemajú oprávnenie napadnúť podujatie na súde. Preto nerozhodoval o samotnej zákonnosti plánovaného zápasu, uviedla televízia CNN. Zároveň uznal argument administratívy, že prípadné súdne zastavenie podujatia by spôsobilo značné škody organizátorom, prezidentovi, zápasníkom aj tisícom divákov.
„A potom je tu 60 miliónov dolárov, ktoré UFC a organizácie prepojené s UFC vynaložili na usporiadanie podujatia,“ napísal sudca. „Potenciálnu stratu týchto prostriedkov v dôsledku na poslednú chvíľu nariadeného zastavenia podujatia nemožno ignorovať,“ citovala CNN.
Ministerstvo spravodlivosti tiež informovalo sudcu, že v areáli Bieleho domu sa už verejné podujatia v minulosti konali.
UFC Freedom 250 sa uskutoční v deň Trumpových 80. narodenín ako súčasť osláv 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti. Súboje sa budú konať v osemuholníkovej klietke umiestnenej v stavbe, ktorá bola v uplynulých týždňoch postavená v areáli Bieleho domu. Váženie bojovníkov sa bude konať pri Lincolnovom pamätníku, uvádza Reuters.
Trumpova administratíva podľa Reuters očakáva, že na zápasoch by sa mohlo zúčastniť viac ako 4000 hostí a ďalších viac ako 120.000 návštevníkov na priestranstve Ellipse.
Reuters zároveň zdôrazňuje, že prezident má už roky väzby na UFC. Generálny riaditeľ organizácie Dan White je blízkym spojencom Trumpa.
Dvaja Američania podali 6. júna žalobu, v ktorej argumentovali tým, že Trumpova administratíva v súvislosti s týmto podujatím prekročila svoje právomoci. Preto žiadali súdny príkaz na jeho zrušenie. Sudca Amit Mehta ich žiadosti nevyhovel.
Žalobcovia tvrdili, že profesionálne športové podujatia na oboch miestach - Južnom trávniku Bieleho domu a pri Lincolnovom pamätníku - sú zákonom zakázané a novopostavená stavba nemá potrebné povolenie od Kongresu. „Verejné pamiatky tejto krajiny by nemali byť požičiavané na súkromné zneužívanie,“ uvádza sa v žalobe. „UFC Freedom 250 je súkromné športové podujatie zamerané na zisk, ktoré ‚plánuje, organizuje a realizuje‘ organizácia UFC, jej vysielací partneri a inzerenti, nie federálna vláda,“ dodali žalobcovia.
Dodali, že zápasy nie sú oslavou 250. výročia americkej nezávislosti, ale „oslavou značky UFC a 80. výročia narodenia Donalda Trumpa“.
Sudca však dospel k záveru, že žalobcovia nemajú oprávnenie napadnúť podujatie na súde. Preto nerozhodoval o samotnej zákonnosti plánovaného zápasu, uviedla televízia CNN. Zároveň uznal argument administratívy, že prípadné súdne zastavenie podujatia by spôsobilo značné škody organizátorom, prezidentovi, zápasníkom aj tisícom divákov.
„A potom je tu 60 miliónov dolárov, ktoré UFC a organizácie prepojené s UFC vynaložili na usporiadanie podujatia,“ napísal sudca. „Potenciálnu stratu týchto prostriedkov v dôsledku na poslednú chvíľu nariadeného zastavenia podujatia nemožno ignorovať,“ citovala CNN.
Ministerstvo spravodlivosti tiež informovalo sudcu, že v areáli Bieleho domu sa už verejné podujatia v minulosti konali.
UFC Freedom 250 sa uskutoční v deň Trumpových 80. narodenín ako súčasť osláv 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti. Súboje sa budú konať v osemuholníkovej klietke umiestnenej v stavbe, ktorá bola v uplynulých týždňoch postavená v areáli Bieleho domu. Váženie bojovníkov sa bude konať pri Lincolnovom pamätníku, uvádza Reuters.
Trumpova administratíva podľa Reuters očakáva, že na zápasoch by sa mohlo zúčastniť viac ako 4000 hostí a ďalších viac ako 120.000 návštevníkov na priestranstve Ellipse.
Reuters zároveň zdôrazňuje, že prezident má už roky väzby na UFC. Generálny riaditeľ organizácie Dan White je blízkym spojencom Trumpa.