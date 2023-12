Súd odložil Navaľného žalobu, kým sa nezistí, kde sa nachádza

Moskva 19. decembra (TASR) - Sudkyňa okresného súdu v ruskom meste Vladimir pozastavila posudzovanie sťažnosti, ktorú pred časom na vedenie väzenského tábora IK-6 podal odsúdený opozičný vodca Alexej Navaľnyj. Informovala o tom v pondelok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá doplnila, že súdne pojednávanie bude pozastavené, kým sa "nezistí miesto" Navaľného pobytu.



Navaľného spolupracovníci na sociálnych sieťach medzičasom pripomínajú, že kontakt s ním jeho rodina a právnici nemajú už 13 dní, pričom nikto z nich nebol ani informovaný, kde sa Navaľnyj nachádza a aký je jeho zdravotný stav.



Známy je len obsah potvrdenia federálnej väzenskej služby FSIN, ktoré zaznelo na piatkovom súdnom pojednávaní a v ktorom sa písalo, že Navaľnyj opustil väzenský tábor vo Vladimírskej oblasti v súlade s verdiktom súdu: bol totiž odsúdený na 19 rokov vo väzení s osobitným režimom.



Momentálne Navaľného "zmiznutie" je tak najdlhšie od januára 2021. Predtým, počas Navaľného presunov z jednej väznice do druhej, sa kontakt s ním prerušil najviac na tri dni.



Keďže Navaľného spolupracovníci sa obávajú o jeho bezpečnosť a zdravie, na sociálnych sieťach spustili kampaň s heslom "Kde je Navaľnyj?"



Ako poznamenala RFE/RL, ani toto Navaľného zmiznutie nateraz ešte nie je pre ruský väzenský systém najdlhšie. Rekordne dlho - viac ako mesiac - neboli vlani dostupné informácie o tom, kde je bývalý riaditeľ nadácie Otvorené Rusko Andrej Pivovarov. Celý ten čas bol pritom presúvaný z vyšetrovacej väzby do väzenského tábora.



Navaľného zmiznutie časovo koliduje s oficiálnym začiatkom kampane pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v Rusku.



V deň vyhlásenia termínu volieb, 7. decembra, sa na sociálnych sieťach v mene Navaľného objavili odporúčania pre jeho priaznivcov, ako sa vo voľbách zachovať. Navaľnyj ich nabáda, aby viedli kampaň proti úradujúcemu prezidentovi Vladimirovi Putinovi a hlasovali za akéhokoľvek iného kandidáta, len nie za Putina.



Navaľnyj si v tábore IK-6 odpykával trest na základe odsúdenia za podvod, ktoré však on sám označil za politicky motivované. Moskovský mestský súd ho v lete tohto roku odsúdil na 19 rokov väzenia s osobitným režimom za viacero obvinení vrátane extrémistickej činnosti.