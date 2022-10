Súd odložil začiatok procesu Twitteru s Muskom, ten tak má čas na kúpu

Washington 7. októbra (TASR) - Súd v americkom štáte Delaware odročil na 28. októbra začiatok súdneho procesu miliardára Elona Muska so spoločnosťou Twitter. Muskovi tak dal necelé dva týždne k dobru na to, aby kúpu Twitteru za 44 miliárd dolárov dofinancoval. Informovali o tom v piatok agentúry AP a Reuters.



Proces sa mal pôvodne začať 17. októbra. Muskovi právnici však vo štvrtok požiadali o jeho pozastavenie s tým, že miliardár si chce zabezpečiť financovanie a akvizíciu dokončiť.



Žalobu na Muska podal Twitter, ktorý sa mu takto snažil zabrániť, aby odstúpil od svojej pôvodnej ponuky na kúpu. Tú Musk predložil v apríli, avšak v júli dohodu s Twitterom označil za neplatnú s tým, že ho táto firma údajne zavádzala ohľadne počtu falošných účtov na sieti.



Sudkyňa Kathaleen McCormicková teraz vo štvrtok rozhodla, že Musk a Twitter majú do 28. októbra čas na dokončenie kúpy. Ak sa tak nestane, súdny proces sa bude konať v novembri, píše AP.



Samotný Twitter predtým vo štvrtok sudkyňu požiadal, aby proces neodročovala. Tvrdil, že Musk neakceptuje "zmluvné záväzky" vyplývajúce z aprílovej dohody o kúpe. Spoločnosť zároveň spochybnila aj Muskovo najnovšie tvrdenie, že odmieta prijať Muskovu opätovnú ponuku na kúpu tejto sociálnej siete, s ktorou prišiel začiatkom aktuálneho týždňa. Muskovu snahu o oddialenie procesu pritom Twitter označil za "pozvánku na páchanie ďalších nepríjemností a ďalšie oneskorenie".



Po rozhodnutí sudkyne však spoločnosť reagovala vyhlásením, v ktorom zopakovala, že je pripravená kúpu dokončiť, a to za 54,20 dolára za akciu, na čom sa v apríli s Muskom aj pôvodne dohodla.



Cena akcií Twitteru vo štvrtok klesla o 3,7 percenta na 49,39 dolára. Agentúra AP pripomína, že k poklesu akcií tejto sociálnej siete došlo už druhý deň po sebe. V utorok, naopak, ich hodnota narástla, a to až o 22 percent (na 51,6 dolára za akciu), k čomu došlo po Muskovom oznámení, že spoločnosť napokon predsa len kúpi.



Cena akcií Twitteru svojho času výrazne klesla po tom, ako si Musk rozmyslel kúpu tejto sociálnej siete.