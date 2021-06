Súd odmietol preventívne opatrenia voči lídrovi Frontu Polisario

Madrid 1. júna (TASR) - Súd v Madride v utorok rozhodol nevziať do väzby Ibráhíma Ghálího, vodcu hnutia za nezávislosť Západnej Sahary, a takisto odmietol zabaviť jeho pas. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník El País.



Sudca odmietol všetky preventívne opatrenia vrátane umiestnenia do väzby a zadržania cestovného pasu. Vodca hnutia Front Polisario Ghálí preto môže územie Španielska opustiť, píše El País.



Ghálí pred súdom vypovedal prostredníctvom videokonferencie z nemocnice v meste Logroňo v severnom Španielsku, kde je v súčasnosti hospitalizovaný. Španielsko ho prijalo v polovici apríla za účelom liečby z koronavírusového ochorenia COVID-19. Tento krok však vyvolal pobúrenie Maroka.



Maroko v sobotu 22. mája oznámilo, že vodca hnutia za nezávislosť Západnej Sahary Ibráhím Ghálí vstúpil na územie Španielska so sfalšovanými dokladmi a žiadalo vyšetrenie tohto prípadu.



Ghálí v utorok pred súdom odmietol obvinenia v súvislosti s mučením a ďalšími zločinmi z roku 2019, i obvinenia z genocídy, ktoré proti Ghálímu a ďalším členom Frontu Polisario vzniesli v roku 2008, píše agent AFP. Sudca má rozhodnúť, či je k dispozícii dostatok dôkazov na oficiálne vznesenie obvinení.



Ghálího právnik podľa AFP povedal, že jeho klient obvinenia pripisuje úsiliu Maroka poškodiť Front Polisario.



Hnutia Front Polisario dlhodobo bojuje za nezávislosť Západnej Sahary od Maroka. Západná Sahara, rozľahlá púštna oblasť ležiaca na atlantickom pobreží Afriky, je spornou bývalou kolóniou Španielska. Maroko má pod kontrolou 80 percent územia vrátane lokalít na ťažbu fosfátu a lukratívnych oblastí rybolovu.