Súd odmietol vydať majiteľa lode, ktorý má podiel na výbuchu v Bejrúte
Medzi predvolanými svedkami a podozrivými sú aj bývalý libanonský premiér Hasan Diáb a viacerí predstavitelia armády a bezpečnostných služieb.
Autor TASR
Sofia 10. decembra (TASR) - Súd v bulharskom hlavnom meste Sofia v stredu odmietol vydať majiteľa lode, ktorého chce Libanon stíhať v súvislosti s ničivým výbuchom v bejrútskom prístave z roku 2020, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Igora Grečuškina (48), ruského občana s cyperským pasom, zadržali v septembri na letisku v Sofii. Libanonská justícia ho viní z „dovozu výbušnín do Libanonu – teroristického činu, ktorý mal za následok smrť veľkého počtu ľudí“ a z poškodenia strojných zariadení s úmyslom potopiť loď.
Libanon požiadal Bulharsko o Grečuškinovo vydanie. Mestský súd v Sofii však žiadosť o vydanie zamietol a nariadil Grečuškinovo prepustenie.
„Libanon neposkytol záruky, že ak bude odsúdený na smrť, rozsudok nebude vykonaný,“ uviedla Grečuškinova právnička Jekaterina Dimitrovová v rozhovore pre AFP.
Proti rozhodnutiu súdu sa možno odvolať v priebehu nasledujúcich siedmich dní na odvolacom súde v Sofii, ktorého rozhodnutie bude konečné. Podozrivý zostane dovtedy vo väzbe.
Grečuškin je jednou z troch osôb hľadaných policajnou organizáciou Interpol v súvislosti s prepravou a skladovaním vyše 2000 ton nebezpečného materiálu, ktorého vznietenie spôsobilo požiar a explózie s viac než 220 obeťami na životoch, vyše 6500 zranenými a obrovskými materiálnymi škodami v prístave a priľahlých častiach Bejrútu. Táto explózia patrí medzi najmohutnejšie zaznamenané nejadrové výbuchy na svete.
Vyšetrovanie výbuchu je v Libanone dlhodobo poznačené politickými spormi a právnymi obštrukciami. Sudca Tárik Bítar vyšetrovanie výbuchov obnovil začiatkom tohto roka po zmene mocenských pomerov v Libanone.
Táto zmena súvisela s tým, že proiránske šiitské hnutie Hizballáh prišlo po nedávnej vojne s Izraelom o časť svojho politického vplyvu. Bola to práve táto politická strana, ktorá žiadala Bítarovo odstavenie od vyšetrovania.
