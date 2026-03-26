Súd odmietol zrušiť obvinenia voči Madurovi pre spor o právne poplatky
Autor TASR
New York 26. marca (TASR) - Americký sudca Alvin Hellerstein vo štvrtok v New Yorku odmietol zrušiť obvinenia voči zajatému venezuelskému lídrovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cilie Floresovej pre spor o právne poplatky. Dvojici je znemožnené použiť finančné prostriedky venezuelskej vlády na úhradu nákladov spojených s ich právnou obhajobou proti obvineniam z pašovania drog a ďalším trestným činom. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a stanice BBC.
Maduro a Floresová sa na pojednávaní na newyorskom Manhattane objavili vo väzenskom odeve. Na územie Spojených štátov ich pred viac ako dvoma mesiacmi uniesli americké špeciálne jednotky po prekvapivom zásahu v Caracase. Obaja všetky obvinenia odmietli.
Stále nie je jasné, či sudca povolí použitie venezuelských prostriedkov na úhradu právnych nákladov. Termín ďalšieho pojednávania má byť stanovený ešte vo štvrtok.
Maduro a Floresová žiadali 92-ročného federálneho sudcu Hellersteina, aby zamietol obvinenia voči nim, pretože im americké sankcie znemožňujú použiť venezuelské verejné prostriedky na obhajobu. To údajne porušuje ich právo na advokáta podľa šiesteho dodatku americkej ústavy. Ich právnici tvrdia, že obhajobu si nemôžu zaplatiť sami.
Prokurátor Kyle Wirshba argumentoval, že sankcie sú odôvodnené národnou bezpečnosťou a zahraničnou politikou USA. Sudca Hellerstein o tom vyjadril pochybnosti s poukazom na to, že USA po zajatí Madura zmiernili niektoré sankcie voči Venezuele. „Obžalovaný je tu, Floresová je tu. Nepredstavujú žiadnu ďalšiu hrozbu pre národnú bezpečnosť,“ uviedol sudca.
Obhajca Barry Pollack uviedol, že v prípade, ak sudca obvinenia nezamietne a venezuelská vláda nebude môcť zaplatiť za jeho právne služby, z prípadu odstúpi. Aké poplatky si účtuje, nie je jasné.
Vo štvrtok americký prezident Donald Trump novinárom bez ďalších podrobností oznámil, že proti Madurovi budú vznesené ďalšie obvinenia.
