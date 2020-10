Súd odročil predbežné vypočutie talianskeho exministra vnútra

Catania 3. októbra (TASR) - Sicílsky súd v sobotu odročil predbežné vypočutie talianskeho exministra vnútra Mattea Salviniho, obvineného z nezákonného zadržiavania migrantov na lodiach kotviacich pri talianskom pobreží. Nový termín vypočutia bol stanovený na 20. novembra, aby súd mohol vypočuť viacerých vládnych predstaviteľov vrátane premiéra Giuseppeho Conteho. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na talianske médiá.



V novembri budú pred súd predvolaní minister zahraničných vecí Luigi Di Maio aj ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová. Súd aj na základe ich výpovedí rozhodne, či sa so Salvinim začne riadne súdne pojednávanie.



"Som pokojný a vyrovnaný. Nemyslím si, že som porušil akýkoľvek zákon, len som urobil to, čo Taliani odo mňa žiadali," napísal Salvini deň pred vypočutím na Twitteri.



V prípade odsudzujúceho verdiktu exministrovi hrozí až 15 rokov väzenia. Ak bude Salvini odsúdený na viac ako dva roky odňatia slobody, mohlo by mu byť zakázané nasledujúcich šesť rokov zastávať verejnú funkciu, čím by mu bolo znemožnené kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2023.



Taliansky Senát vo februári odobral Salvinimu poslaneckú imunitu, čím povolil začatie predbežného vypočutia, na základe ktorého sa rozhodne, či exminister vnútra bude stíhaný vo veci "únosu a zneužitia moci". Prípad súvisí s loďou pobrežnej stráže Gregoretti, z ktorej šéf krajne pravicovej Ligy Severu nedovolil vlani v júli šesť dní vystúpiť na breh 131 migrantom.



Imunitu mu senát zrušil aj v druhom prípade, v ktorom je obvinený z toho, že ďalším 164 migrantom zakázal vylodiť sa zo záchrannej lode na sicílskom pobreží. K tomto prípade dátum predbežného vypočutia zatiaľ nebol stanovený, píše AP.



Salvini je podľa vlastných slov ochotný čeliť obvineniam v oboch prípadoch, aby očistil svoje meno.