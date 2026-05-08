Súd odsúdil člena srbskej jednotky za zabitie chorvátskych zajatcov
Željko Travica bol uznaný za vinného z účasti na zabití a neľudskom zaobchádzaní so zajatcami v októbri 1991 vo východnom Chorvátsku.
Autor TASR
Záhreb 8. mája (TASR) - Súd v chorvátskom Osijeku v piatok odsúdil na 20 rokov väzenia bývalého člena srbskej polovojenskej jednotky za zločiny počas vojny začiatkom 90. rokov minulého storočia. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Hina.
Željko Travica bol uznaný za vinného z účasti na zabití a neľudskom zaobchádzaní so zajatcami v októbri 1991 vo východnom Chorvátsku. Predseda senátu Davor Mitrovič uviedol, že svedecké výpovede a iné dôkazy, napríklad pitvy obetí, jednoznačne preukázali, že obžalovaný spáchal vojnové zločiny proti zajatcom.
Ako člen Teritoriálnej obrany Mirkovci fyzicky a psychicky týral a neskôr zabil osem zajatých policajtov z oddelenia Vinkovci a príslušníkov Chorvátskych obranných síl (HOS), hoci sa vzdali a zložili zbrane.
Travica opakovane odkladal prednesenie obhajoby s odvolaním sa na zdravotné dôvody a následky liečby rakoviny a chemoterapie. Počas obhajoby 5. mája poprel vinu.
Keďže mu hrozilo odsúdenie na viac ako päť rokov väzenia, súd predĺžil jeho väzbu až do právoplatnosti rozsudku. Čas strávený vo väzbe od 5. novembra 2024 sa mu započíta do výkonu trestu.
Travicu zatkli na základe európskeho zatykača vydaného prokuratúrou v Osijeku 5. októbra 2024 na hraničnom priechode Calais vo Francúzsku pri vstupe zo Spojeného kráľovstva. Následne ho vydali do Chorvátska.
Travica sa môže proti rozsudku odvolať. Vyhlásenie nezávislosti Chorvátska od Juhoslávie vyvolalo vojnu s povstaleckými Srbmi až do roku 1995. Zomrelo asi 20.000 ľudí a povstalci ovládli asi tretinu územia Chorvátska.
