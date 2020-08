Súd odsúdil matku za to, že nechala malého syna zomrieť od smädu

Berlín 13. augusta (TASR) - Súd v západnom Nemecku odsúdil vo štvrtok 28-ročnú ženu za zabitie z nedbalosti, pretože nechala svojho malého syna zomrieť od smädu. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.



Regionálny súd v meste Mönchengladbach v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko poslal obžalovanú za zabitie dvojročného syna do väzenia na sedem a pol roka. Chlapec zomrel v apríli 2019.



Podľa nemeckej agentúry DPA sa žena počas súdneho procesu priznala, že nechala batoľa samotné v rozhorúčenej izbe dva dni, a odôvodnila to tým, že dieťa nevedela zvládnuť.



Meno ženy úrady nezverejnili, pretože to nedovoľujú nemecké zákony na ochranu súkromia.