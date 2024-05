Súd odsúdil na dlhoročné väzenie bývalého člena Hells Angels

Ženeva 31. mája (TASR) - Švajčiarsky súd v Bazileji odsúdil vo štvrtok bývalého člena motorkárskeho klubu Hells Angels na 12 rokov a 10 mesiacov väzenia. Turecký štátny príslušník (36) bol odsúdený za znásilnenie, sexuálne kontakty s maloletou a pranie špinavých peňazí. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Muž sa narodil v Bazileji a údajne bol vysokopostaveným členom motorkárskeho klubu v Nemecku a Turecku. Dostal tiež zákaz vstupu do krajiny na 14 rokov. Rozsudok ešte nie je právoplatný.



Sudca počas štvrtkového vynesenia rozsudku uviedol, že odsúdený vyvolal na sociálnych sieťach dojem, že žije v luxuse.



"Delikvencia umožnila aj váš luxus, ktorý reflektujete na sociálnych sieťach," citoval sudcu švajčiarsky denník Blick. "Inak by ste si tento životný štýl nikdy nemohli dovoliť," dodal sudca.



Počas súdneho konania sa viackrát spomínali kontakty odsúdeného so známymi osobnosťami. Súd tiež zistil, že muž nútil 14-ročné dievča k sexuálnym aktom a potom sa jej vyhrážal, aby o tom mlčala.



Podľa obžaloby je viackrát súdne trestaný muž údajne zapojený do investičných podvodov v celkovej hodnote 3,6 milióna eur v Nemecku. Švajčiarsky súd však zistil, že na jeho potrestanie v tomto prípade nemá právomoc.