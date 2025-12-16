< sekcia Zahraničie
Súd odsúdil Rusko za zásahy proti organizáciám spojeným s Navaľným
Autor TASR
Štrasburg 16. decembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že trestné stíhanie nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a ich podporovateľov zo strany Ruska je nezákonné a politicky motivované. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
Právnici FBK vo svojej reakcii na sociálnej sieti Telegram poznamenali, že ide o najväčší prípad, aký FBK vyhrala na ESĽP od svojho vzniku.
„ESĽP plne podporil naše stanovisko a rozhodol, že od roku 2019 sa Rusko zapojilo do politického prenasledovania legálnej politickej opozície – vrátane prehliadok, zmrazenia účtov v bankách, zákazov účasti na voľbách a označovania za zahraničných agentov či extrémistov,“ informoval Navaľného tím.
Dôvody pre stíhanie Navaľného, ktoré Rusko uviedlo – boj proti praniu špinavých peňazí a extrémizmu – boli podľa ESĽP nepodložené a slúžili ako zámienka na demontáž nezávislých politických a občianskych štruktúr.
Podľa ESĽP, súdneho orgánu Rady Európy (RE), musí Rusko žiadateľom – nadácii Fond boja proti korupcii (FBK), ktorú založil Navaľnyj v roku 2011, ako aj ďalším organizáciám a členom rodiny Alexeja Navaľného – zaplatiť sumy v rozmedzí od 5000 do 30.000 eur, pričom predovšetkým ako náhradu nemajetkovej ujmy.
Aj po svojom vylúčení z Rady Európy - v roku 2022 po invázii na Ukrajinu - je Rusko teoreticky stále zodpovedné za porušenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, ku ktorým došlo pred 16. septembrom 2022. Rusko však odmieta implementovať rozhodnutia ESĽP a platiť súdne pokuty.
ESĽP ale zdôraznil, že Výbor ministrov Rady Európy naďalej monitoruje vykonávanie rozsudkov, ktoré vydal proti Rusku.
Alexej Navaľnyj bol výrazným ruským opozičným politikom a dlhoročným kritikom prezidenta Vladimira Putina. Preslávil sa najmä ako protikorupčný aktivista, bloger a zakladateľ FBK, pričom prostredníctvom vyšetrovaní a videí zverejňovaných na internete poukazoval na rozsiahlu korupciu ruských politických a ekonomických elít, čím si získal veľkú podporu verejnosti, ale čelil aj represiám štátnych orgánov.
V auguste 2020 bol Navaľnyj otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. Liečil sa v Nemecku, odkiaľ sa po zotavení v januári 2021 vrátil do Ruska, kde ho úrady ešte na letisku v Moskve okamžite zadržali. Následne Navaľnyj čelil sérii súdnych procesov, ktoré medzinárodné organizácie a západné štáty označovali za politicky motivované. V rokoch 2021 až 2023 bol opakovane odsúdený na dlhé tresty odňatia slobody a presunutý do čoraz prísnejších väzenských zariadení.
Koncom roka 2023 ho ruské úrady previezli do trestaneckého tábora IK-3 v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu ležiacom za polárnym kruhom. Dňa 16. februára 2024 tamojšie väzenské úrady oznámili, že Navaľnyj vo väzení zomrel. Mnohé západné vlády i ľudskoprávne organizácie jeho smrť pripísali represívnemu systému v Rusku i štátnym orgánom.
