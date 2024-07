Súd: Okupácia palestínskych území Izraelom je de facto anexiou

Haag 19. júla (TASR) - Medzinárodný súdny dvor (MSD) v piatok uviedol, že izraelská politika osídľovania, ako aj využívanie prírodných zdrojov na palestínskych územiach sú v rozpore s medzinárodným právom. Pokračujúcu prítomnosť Izraela v Palestíne označil za nelegálnu. Izraelskú okupáciu týchto území považuje za "de facto anexiu". TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP a stanice Deutsche Welle.



Súd so sídlom v holandskom Haagu to uviedol v nezáväznom poradnom stanovisku, ktoré vypracoval na žiadosť Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN).



„Izraelské osady na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme vznikli a sú udržiavané v rozpore s medzinárodným právom,“ povedal predseda súdu Nawáf Salám.



Uviedol tiež, že Izrael Palestínčanov na okupovaných územiach systematicky diskriminuje a že praktiky Izraela porušujú právo Palestínčanov na sebaurčenie. Súd taktiež konštatoval, že Izrael musí platiť reparácie za škody, ktoré spôsobil okupáciou palestínskych území, a že všetky štáty majú povinnosť neuznať okupáciu palestínskych území a rozlišovať medzi územím Izraela a územiami, ktoré okupuje.



VZ OSN požiadalo Medzinárodný súdny dvor o vydanie poradného stanoviska v decembri 2022, takmer rok pred útokom militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Podnet VZ OSN sa týkal „pokračujúceho porušovania práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie“ zo strany Izraela a "dlhodobej okupácie, osídľovania a anexie palestínskeho územia okupovaného od roku 1967“.



Izrael v písomnom stanovisku uviedol, že otázky predložené súdu sú zaujaté, prejudikujú a „neuznávajú právo a povinnosť Izraela chrániť svojich občanov“. Podľa stanoviska sa nezaoberajú ani jeho bezpečnostnými obavami.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na stanovisko MSD povedal, že židovský národ nie je okupantom vo svojej vlastnej krajine a že "žiadne klamlivé rozhodnutie v Haagu túto historickú pravdu nezmení".



Palestínske ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s rozhodnutím uviedlo, že ide o "veľký deň pre Palestínu".



Poradné stanoviská súdu nie sú záväzné a MSD uvádza, že „orgán, agentúra alebo organizácia sa môže slobodne rozhodnúť, ako k nim pristupovať“. Poukazuje však na to, že „poradné stanoviská súdu majú napriek tomu veľkú právnu váhu a morálnu autoritu".



V tomto prípade by poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora mohlo zvýšiť politický tlak na Izrael v súvislosti s jeho vojnou proti Hamasu v Pásme Gazy, pripomína Deutsche Welle.